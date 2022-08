Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania para su defensa a largo plazo Miércoles, 24 de agosto de 2022 Serán casi 3.000 millones de dólares, que permitirán al país adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, cuando se cumplen seis meses de la invasión rusa. Las armas no saldrán de los inventarios estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania de casi 3.000 millones de dólares, justo cuando se cumplen seis meses de la invasión rusa y cuando la exrepública soviética conmemora el aniversario de su independencia en 1991.



"Estoy orgulloso de anunciar nuestro mayor tramo de asistencia de seguridad a la fecha: aproximadamente 2.980 millones de dólares en armas y equipos a ser entregados a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania", dijo Biden en un comunicado.



Las armas no saldrán de los inventarios estadounidenses, sino que provendrán de contratos con fabricantes de armas.





Biden agregó que este nuevo paquete permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tripulados y radares para garantizar que pueda seguir defendiéndose "a largo plazo".



El viernes pasado, Biden ordenó el último paquete bajo el PDA, que consistió en una transferencia de misiles, armas, artillería, municiones antiblindaje y una flota de vehículos armados para la remoción de minas por 775 millones de dólares.