Boris Johnson visitó Kiev y anunció nueva ayuda militar a Ucrania

Miércoles, 24 de agosto de 2022

El premier ministro britanico fue premiado con la Orden de la Libertad por "fortalecer la soberanía y la independencia de Ucrania" a sesis meses del inicio de la guerra.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este miércoles el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, durante una visita a Kiev en la que fue premiado con la Orden de la Libertad, un galardón que otorga el presidente a aquellos que con sus acciones buscan "fortalecer la soberanía y la independencia de Ucrania".



La visita de Johnson, la tercera desde la invasión rusa, coincide con el Día de la Independencia de Ucrania y con los seis meses del inicio de la ofensiva en la exrepública soviética.



El premio “refleja el trabajo que Boris ha estado haciendo por nuestro país y por toda Europa”, dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al entregar el premio en una ceremonia en Kiev.



“Quiero agradecerles a ustedes y al pueblo de Ucrania por el increíble honor que me han hecho, lo que creo que es realmente un reconocimiento a los esfuerzos del Reino Unido”, expresó el primer ministro británico después de recibir el premio.



Johnson fue uno de los principales defensores de Ucrania ante la invasión rusa.



Además de haber visitado Kiev en tres oportunidades en los últimos seis meses, fue uno de los primeros líderes extranjeros en ir a expresar su apoyo a Zelenski.



"Boris, ¡Gracias por el apoyo incondicional a nuestro país desde los primeros días de la agresión rusa a gran escala, por defender firmemente los intereses de Ucrania en el ámbito internacional! ¡Ucrania tiene suerte de tener un amigo así!", escribió el mandatario ucraniano en la red de mensajería Telegram y agregó que estaba "feliz" de reencontrarse con el líder británico.



En su encuentro con Zelenski, Johnson se refirió al próximo paquete de ayuda, valuado en 54 millones de libras (63 millones de dólares), que incluye drones y municiones antitanque merodeadoras que fueron solicitadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según un comunicado del Gobierno británico.



El anuncio del nuevo paquete llega cuando el Reino Unido está por entregar a Ucrania vehículos de caza de minas para ayudar a detectar las minas rusas en las aguas frente a sus costas. El personal ucraniano recibirá capacitación sobre cómo usarlos en aguas del Reino Unido en las próximas semanas.



"Lo que sucede en Ucrania nos importa a todos, por eso estoy aquí hoy para transmitirles el mensaje de que el Reino Unido está con ustedes y lo estará durante los días y meses venideros", aseguró Johnson quien expresó su confianza en que Ucrania "puede ganar y ganará" la guerra.



Por otro lado, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, aseguró que Rusia se encuentra en una "posición muy frágil" en la guerra con Ucrania.



En una entrevista a la cadena BBC, el funcionario explicó que según los servicios de inteligencia de Reino Unido, el avance de Rusia se puede medir "en metros por semana, no en kilómetros".



Para Wallace, Moscú se está desgastando en pequeñas partes del país en un intento de avanzar, algo que consideró completamente opuesto a la operación de tres días que pregonó hace seis meses.



"Creo que nos encontramos en una situación en la que Rusia está en una posición muy frágil", dijo tras detallar las pérdidas rusas, entre muertos, heridos y deserciones que, según el Reino Unido, superan las 80.000 en seis meses comparados con los 15.000 que perdieron en una década en Afganistán.



"Si se observa la moral de las fuerzas ucranianas, está leguas por delante de la moral rusa, que son tropas mal entrenadas", añadió.



Rechazó también las afirmaciones de que el apoyo a Kiev por parte de la comunidad internacional estaba empezando a debilitarse debido a la crisis energética.



"No creo que haya habido ninguna vacilación, creo que eso es lo que a (el presidente ruso, Vladimir) Putin le gustaría que hiciera el mundo. Es lo que él fantasearía, todos volveríamos a nuestras reposeras", agregó.