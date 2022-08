Meghan Markle se despojó de los "estrereotipos" femeninos y de la corona: "Voy a ser yo misma y hablar y no ser filtrada" Miércoles, 24 de agosto de 2022 Meghan Markle, la duquesa de Sussex, decidió romper todas las reglas conocidas de la corona para dar a conocer su verdadera vida y para romper con todos los estereotipos que se ciernen en el mundo de las mujeres y particularmente en las coronas. Así y en el adelanto de su podcast Archetypes, ella anunció de manera desafiante: "voy a ser yo misma y hablar y no ser filtrada".



El mundo, claro, quiere escucharla. Su primer episodio se llama The Misconception of Ambition y tiene a Serena Williams como su invitada. En casi una hora ellas se refieren a las mujeres calificadas como "ambiciosas" y a la maternidad. El podcast forma parte de un gran contrato que firmaron los Sussex por unos 18 millones de euros.



"La gente debería esperar mi verdadero yo en esto y probablemente el yo que nunca han llegado a conocer. Ciertamente no en los últimos años, donde todo es a través de la lente de los medios, en lugar de: "Hola, soy yo". Estoy emocionada de ser yo misma y hablar y no tener filtros y... sí, es divertido'", anunció la duquesa despojada de todo el protocolo que la rodea.





El tema de la "ambición" no es casual. Ella lo vivió cuando inició su relación con Felipe y cuando tuvo que dejar su carrera como actriz para dedicarse a ser duquesa y madre. "Aparentemente la ambición es una cosa terrible, terrible, para una mujer, según algunos. Si eres una mujer ambiciosa, tienes una agenda, debes ser calculadora, egoísta, agresiva o trepadora", aclaró y remarcó: "La noción de ambición viene con muchos juicios y matices, especialmente para las mujeres".