Incrementan el salario básico y plus en Goya Miércoles, 24 de agosto de 2022

Se incrementará el “básico” del empleado municipal en un 14 por ciento, a partir de los sueldos de agosto. Y se elevará el plus en un 16,27 por ciento y pasará de 21.500 hasta llegar a los 25.000 pesos que se pagará el 15 de septiembre.

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea junto al Equipo Económico ofreció una Conferencia de Prensa, este martes 23 donde hizo importantes anuncios en materia salarial. Se fundamentó la medida en el constante avance de la inflación y que amerita que se recompongan los haberes.



Al momento de hacer los anuncios, el jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani, el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre y la Subsecretaria de Economía, Ludmila Vargas Viola.



El encuentro con los periodistas se inició pasadas la hora 10,30 en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.



Durante la conferencia de prensa, el Intendente anunció que a los empleados de Planta Permanente y Contratados, se les incrementará el salario básico del empleado municipal en un 14 por ciento, a partir de los sueldos de agosto. Y se elevará el plus salarial en un 16,27 por ciento, es decir un aumento de 3500 pesos. Con lo cual el plus pasará de 21.500 hasta llegar a los 25.000 pesos que se pagará el 15 de septiembre.



Asimismo, el Intendente Hormaechea se refirió a la situación de los empleados municipales, y a la política salarial que viene llevando adelante su gestión que ha permitido mantener un ritmo constante de recomposición salarial y el pago de 5 bonos de apoyo en lo que va del año.



También hizo uso de la palabra el Secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani que explicó el contexto económico en el que se toman las medidas de recomposición salarial, apuntó a los desequilibrios provocados por la crisis política en el Gobierno Nacional y destacó los anuncios hechos por el Intendente que tratan de proteger el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores municipales.



En relación a las restantes situaciones, se analizan las mismas para realizar los anuncios correspondientes.



INTENDENTE HORMAECHEA



En su mensaje el intendente Hormaechea dijo entre otras cosas que “La idea era reunirnos para hacer anuncios que tienen que ver con la política salarial que llevamos adelante. Nosotros sabíamos la situación económica que ya se venía transitando, en este contexto un poco más difícil y compleja y lo que tiene que ver con el proceso inflacionario que venimos sufriendo. Venimos haciendo los ajustes necesarios en todo lo que tiene que ver con el salario del empleado municipal y que está complementado con lo que tiene que ver con salarios y con el pago de los plus salariales y con los bonos que venimos dando en el transcurso de estos ocho meses de gestión”.



“Se hicieron los ajustes salariales que hemos anunciado en su oportunidad. Estamos arriba del 32 por ciento que hemos anunciado. Venimos cumpliendo con el compromiso y la palabra asumida en diciembre con el pago de bonos extraordinarios. La semana pasada se ha cumplido con el pago del quinto bono que se ha efectivizado”.



“En lo que respecta con el anuncio tiene que ver con el incremento salarial que vamos a hacer que estará en el orden del 14 por ciento en el básico. Eso va directamente a los empleados de Planta Permanente y Contratados a partir del mes de agosto. En lo que tiene que ver con el plus: vamos a tener un aumento en el plus de 3.500 pesos. O sea que el plus va a pasar de 21.500 a 25 mil pesos que se hará efectivo el 15 de septiembre”, expresó.



SECRETARIO DE HACIENDA



Por su parte el Secretario de Hacienda Pablo Antonio Giuliani dio precisiones sobre la dinámica inflacionaria y sus efectos en los haberes municipales y de cómo el gobierno municipal recompuso oportunamente los sueldos para hacer frente a ese deterioro en el poder adquisitivo.



Antonio Giuliani aludió a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los empleados en general, y de los empleados públicos de todo el país. Y sostuvo que se produjo una agudización del proceso inflacionario con motivo de “una gran conmoción político, un recambio ministerial de gran envergadura que sacudió los cimientos mismos del frente gobernante y puso en jaque a la Argentina en lo que se refiere a la estabilidad institucional. Todo esto obstaculiza el normal desenvolvimiento de cualquier administración porque le quita previsibilidad a cada una de las acciones. Y ante la imprevisibilidad del horizonte que tenemos por delante, lo único que nos queda (según lo que conversamos con el Intendente) es ser lo más cautos y lo más precavidos posible. Porque tenemos la doble obligación de prestar los servicios y realizar las obras que el Intendente comprometió durante su campaña electoral y a su vez sostener del modo más decoroso posible el poder adquisitivo de los salarios de los dependientes”.



“Durante el transcurso del año hemos tratado de alinear con los coeficientes inflacionarios, las pautas salariales que hemos ido empleando para recomponer los salarios frente al agudo proceso inflacionario que se vive”.



“Con la medida del 14 por ciento del básico... en lo que va del año, del 1 de enero hasta ahora, a todas las categorías les hemos incrementado un 51, 74 por ciento. Ese es el acumulado desde el 1 de enero hasta ahora. Siempre es bueno saber dónde estamos parados, hacer la comparación de la evolución salarial con la inflación porque si no podemos decir que un 51,74 por ciento es mucho. Pero si la inflación supera eso no es mucho. Hacemos las comparaciones en términos reales tratando de utilizar parámetros de poder adquisitivo que sean comparables entre sí. Y a esa medida se le agrega un incremento del plus que pagamos a mitad de mes que pasará de 21.500 a 25.000 pesos. El plus del mes de diciembre que estaba en 16.000 pesos, lo llevamos a 25.000 pesos. Eso significa un incremento del 56,25 por ciento del plus que cobran todas las categorías desde la 1 hasta la categoría del Intendente. Todos cobran exactamente lo mismo. Combinados los dos factores, el plus más el Básico, a nosotros nos da que la recomposición que hemos hecho del salario, o sea del sueldo del empleado municipal, en lo que va del año está para la categoría 1, en el 53,82 por ciento. Para la categoría 10, está en el 53,75. Y la categoría 20, del 53,46 por ciento. Son las categorías testigos, son las más numerosas. Ahí se acumula más del 50 por ciento del personal municipal de Planta y Contratados y eso permite tener un parámetro acerca de cómo evolucionó el ingreso del empleado en esos ítems”.



También dijo Giuliani: “En lo que va del año, y estimando generosamente que la inflación de agosto estará en el 5,5 por ciento. Del 1 de enero al 31 de agosto, la inflación estará dando el 52,8%. Entre Básico y plus alcanza para cubrir y hay un puntito adicional por encima de ese porcentaje inflacionario. Es cierto que corremos detrás de la inflación pero corremos más rápido que lo que hacen en otros estamentos inclusive en el sector privado. Hay que fijarse que el salario mínimo vital y móvil de la Argentina se está discutiendo que se incrementará en tres tramos, un 7 por ciento porcentual para llevarlo a 57 mil pesos en noviembre, que noviembre en Argentina es muy largo plazo. Podemos estimar que la administración del doctor Hormaechea ha previsto un incremento en estos ítems que está en una posición de mucho nivel de solidaridad y comprensión de la situación que pasan la mayoría de los sectores de ingresos fijos de toda la comunidad de Goya, entre ellos los empleados municipales”.