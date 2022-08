Un albañil abrió una cuenta en OnlyFans y logró comprar su casa

Martes, 23 de agosto de 2022

El hombre y su novia protagonizan su contenido en la plataforma para adultos. En dos meses reunieron el dinero para adquirir una casa con una hipoteca.



Macauley Murchie y su novia, Jasmine Grogan, no son ajenos a la experiencia de que su historia se vuelva viral, pero esta semana sorprendieron al mundo al contar cómo lograron concretar su sueño de la casa propia: hace dos meses abrieron una cuenta en OnlyFans y juntaron el dinero necesario para la hipoteca.



"Realmente nos cambió la vida a ambos. Somos financieramente independientes siendo jóvenes y sólo se va a poner mejor. Planeo ganar seis cifras al año, por lo menos. Tengo tantos proyectos grandes para nuestro futuro", contó Jasmine, de 19 años, al sitio Daily Star, del Reino Unido.



La mujer explicó que Macauley, de 22 años, "solía ser albañil pero renunció porque es muy buena la paga en OnlyFans". Ahora su vida consta de hacer videos y fotos para consumo exclusivos del público adultos. "Y ya ganamos más de £ 18.000", convino la joven, lo que equivale a alrededor de U$S 21.000.



"Solíamos ganar £ 1.900 entre los dos y hoy en día nuestro ingreso mensual es entre £ 6.000 y £ 12.000 (entre US$ 7.000 y US$ 14.000). No esperábamos que nos fuera tan bien, pero va bárbaro y ahora podemos comprarnos artículos de lujo y estamos por comprar una casa con una hipoteca", reveló extasiada con el éxito de su nuevo emprendimiento.