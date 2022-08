Reino Unido: crece el movimiento "No pagues" ante los aumentos de las tarifas de luz y gas Martes, 23 de agosto de 2022 Los impulsores del movimiento advirtieron que por las subas de las tarifas "millones de personas se verán obligadas a elegir entre calentarse y comer".

Un grupo de activistas, impulsores del Movimiento "Don't Pay" (No pagues) advirtió este lunes que más de 110 mil británicos se sumaron a la campaña para no pagar las facturas de gas y electricidad a partir de octubre próximo en protesta por el excesivo aumento de las tarifas, que se espera vuelvan a subir en el Reino Unido a partir de esa fecha.



El movimiento "Don't Pay", que se lanzó en junio de este año, busca que millones de británicos se sumen al boicot y cancelen sus pagos y débitos con las empresas de energía a partir del 1° de octubre. Los hogares británicos están recibiendo facturas de energía por montos cada vez mayores, mientras que, al mismo tiempo, las compañías de energía obtienen ganancias exorbitantes.



Este año las compañías de energía como BP, Shell y Centrica, reportaron ganancias récord en medio del aumento del costo del petróleo y el gas a medida que la inflación en el Reino Unido continúa empeorando. El grupo que promueve el boicot afirmó que ciudadanos de todo el país se están uniendo a la campaña porque ya no quieren ni pueden pagar a las compañías de energía.



Los activistas creen que el boicot puede llegar a compararse con la protesta ocurrida a finales de los años '80 y '90, cuando más de 17 millones de personas se negaron a pagar un impuesto conocido popularmente como poll tax, lo que ayudó a hacer caer al gobierno de Margaret Thatcher.