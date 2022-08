Jorge Terrile participó de la reunión de titulares de Deportes de las provincias que componen el bloque del “Norte Grande”

El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, participó este martes por la mañana en Jujuy, de la reunión de titulares de áreas de Deportes pertenecientes a las provincias que conforman el Consejo Regional del Norte Grande.

“Con objetivos claros en pos del crecimiento del deporte, se evalúan estrategias a seguir en el marco de este gran bloque regional”, resaltó Terrile desde Jujuy, valorando la política de estado en materia deportiva que se articula desde el Gobierno de la Provincia.



“Juegos Correntinos 2022”: Provincial de Hockey y Rugby Seven



En tanto, la Secretaría de Deportes de la Provincia, completó este martes por la tarde, y con presencia del Secretario Jorge Terrile, la fase Provincial de los “Juegos Correntinos 2022” en las disciplinas: Rugby Seven masculino; y Hockey Sub14 y Sub16 masculino y femenino.



De esta manera, el área de Deportes felicita a quienes representarán a Corrientes en los Nacionales de Mar del Plata: Hockey sub14 femenino: Capital. Hockey sub16 femenino: Capital. Hockey sub14 masculino: Sauce. Hockey sub16 masculino: Alvear. Rugby Seven masculino: Capital.



Así la Provincia de Corrientes sigue a paso firme con las diferentes etapas Provinciales de los “Juegos Correntinos 2022”. Dicho certamen clasifica a los deportistas correntinos que nos representarán en los Nacionales de Mar del Plata en deportes: convencionales, adaptados, y para adultos mayores.