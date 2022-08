Ira en Egipto tras incendio que mató a 41 personas en una iglesia

Lunes, 15 de agosto de 2022

Un día después del incendio que costó la vida a 41 personas en una iglesia copta de El Cairo, testigos del drama acusaron este lunes de negligencia a las autoridades egipcias, que, pese a la versión oficial, tardaron más de una hora en reaccionar.





El incendio, causado por un cortocircuito, se produjo en plena misa en la iglesia Abu Sifin, en una callejuela del populoso barrio de Imbaba.



Según las autoridades y la Iglesia Copta egipcia murieron 41 personas y otras 14 resultaron heridas.



Varios testigos arremetieron contra la lentitud de los servicios de emergencia, que llegaron "una hora y media" más tarde. La ira se extendió a los residents del barrio y luego a las redes sociales, en medio de críticas a la "negligencia" de las autoridades.

egún un comunicado del ministro de Sanidad, Jaled Abu Ghafar, "las ambulancias fueron informadas del incendio a las 8H57" y la primera "llegó al lugar exactamente a las 8H59", lo que los testigos desmienten.



"No, la ambulancia no llegó en dos minutos", asegura a AFP Mina Masry. "Si hubiera llegado a tiempo, habrían podido salvar a gente".



Las víctimas murieron asfixiadas y no quemadas, indicó la fiscalía egipcia, que remarcó la "ausencia de heridas visibles".



Según los residentes de la zona, muchos desafiaron las llamas y el humo para salvar por sí mismos a los niños.