Desarrollo Social visita huerta de jóvenes emprendedores

Viernes, 12 de agosto de 2022

El Ministerio de Desarrollo Social en el marco de fortalecer al sector emprendedor este miércoles 10 por la tarde visitó el emprendimiento de un grupo de jóvenes.

La Directora de Comercialización Débora Galarza Alcaraz y la Directora de Juventud Clara Gortari visitaron el emprendimiento Senza Terra ubicado en Carrillo 230 ex - vía donde realizan cultivo hidropónico y utilizan bolsas compostables , no solo brindan calidad sino también cuidan el medio ambiente.



Son 4 jóvenes: Gonzalo Silvestrini, Manuel Pietragallo, Martín Slukwa, Mateo Aquino y Franco Rigonato que comenzaron el emprendimiento hace un año y recibieron el apoyo del Ministerio para su crecimiento. No solo durante el proceso productivo sino para su comercialización en las Ferias. Cultivan lechuga, rúcula, perejil y acelga.



Las funcionarias visitaron a los jóvenes para observar su avance y proyectar en conjunto mejorar la comercialización y fueron recibidas y guiadas por Gonzalo. El emprendimiento consiste en plantaciones de verduras las cuales son cultivadas con un sistema hidropónico.



El cultivo hidropónico es aquel que prescinde totalmente de la tierra para cultivar los alimentos, porque no es necesaria, y porque haciéndolo se evitan algunos de los problemas clásicos del cultivo tradicional, además de la necesidad del uso de pesticidas.



Así, un huerto hidropónico funcionará con las raíces en suspensión y con soportes variados que pueden ir desde la corteza, hasta la grava o la espuma.



A lo anterior, claro, se suma el agua que, en este caso, se acompaña de los nutrientes necesarios para que los cultivos prosperen.