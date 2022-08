El gobernador Valdés inauguró en Ituzaingó el primer profesorado de idioma guaraní

Viernes, 12 de agosto de 2022

Con un emotivo acto, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurada este jueves la carrera de Profesorado de Idioma Guaraní del Instituto Superior de Formación Docente de Ituzaingó, la primera en su tipo

Fue en el Centro Cultural local, donde el Mandatario estuvo junto al intendente local, Juan Pablo Valdés, autoridades educativas y referentes de la cultura, coincidiendo en que esta nueva oferta académica es un acto de justicia con "el sentir del pueblo".







"Después de 18 años de tener una ley que decidió que la provincia sea bilingüe, hoy podemos decir que venimos a enseñar lo que somos, lo que sentimos, lo que transmitimos", expresó el Gobernador al comenzar su discurso en el acto. Y aclaró que su decisión política se basa "en el sentido común que es el sentido del pueblo expresada en una legislatura".







Seguidamente reconoció que también es "cumplir con una deuda cultural" y que "este es el primer paso". Y en el marco de "muchas personas que merecen ser reconocidas", mencionó a Walter Insaurralde, ex legislador autor del proyecto de ley que convirtió a Corrientes en provincia bilingüe.







Luego, Valdés exclamó: "El guaraní en la Argentina no está muerto y nosotros como correntinos tenemos mucho para mostrar y producir". El Mandatario se refirió así al aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la generación y difusión de contenidos representativos de la cultura local. Y para ello consideró fundamental el programa provincial Incluir Futuro, el cual entrega computadoras a alumnos y genera contenidos en internet a través de plataformas digitales educativas para "estar orgullosos de nuestra cultura, porque si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos".







Minutos antes, fue invitada a expresar unas palabras, Chela Liusi de la Fundación Cultural Coembotá, la cual promueve la difusión de la lengua guaraní. En la ocasión, la referente cultural destacó la decisión política del gobernador Valdés acerca de la creación de este profesorado y explicó que los guaraníes eran una civilización con una cultura muy rica símbolos y con un profundo conocimiento sobre la naturaleza reflejado en su lengua.







Luego, la ministra de Educación, Práxedes López destacó a Chea Luisi por su "lucha" por el idioma guaraní, acompañada por el ex intendente Manuel Valdés (padre del Gobernador y del actual intendente). Luego la ministra resaltó la decisión de crear "este singular y único" profesorado, instando a avanzar hacia la investigación de esta lengua, al decir que "no nos quedemos en el profesorado".







Por su parte, la directora de Educaciòn Superior, Graciela Yaya planteó que "pensar la enseñanza hoy en cualquier carrera, tiene que ver fundamentalmente en vincularnos con un saber más allá de la currícula, no nos olvidemos que enseñar no es transmitir, sino vincularnos con el otro para que resignifique, es decir para que a partir de la enseñanza del docente, el alumno pueda aprender a discutir, problematizar, cambiar, negociar y construir conocimiento"







En tanto, el jefe comunal dijo en el acto que esta creación del profesorado de guaraní "va a ser trascendente en la vida de muchísimas personas" y la calificó como "una gran decisión política", por la cual "el guaraní empieza a renacer", merced a "una fuente de conocimiento y enseñanza que va a estar en Ituzaingó". Finalmente, el intendente local agradeció al Gobernador por "tenernos en cuenta, defender la cultura de los correntinos y por poner a Corrientes y su cultura siempre bien arriba".







Emotivo acto







El acto tuvo lugar en el Centro Cultural de la ciudad de Ituzaingó, donde confluyeron autoridades gubernamentales, legislativas y educativas. Como se acostumbra en Ituzaingó hace varios años en los actos escolares, se entonó el Himno Nacional Argentino, primero en castellano y después en guaraní. Cabe señalar que en el estrado, además del Gobernador, el Intendente, la Ministra de Educación, y la directora de Educación Superior, también estuvo la rectora del IFD de Ituzaingó, Claudia Cabrera.







Tras la entonación del Himno en ambos idiomas, se dio lectura a la Resolución 2487/22 del Ministerio de Educación que establece la creación de la carrera de Profesorado de Guaraní en el Instituto Superior de Formación Docente de Ituzaingó. Posteriormente se expresaron los discursos, los cuales, en distintas medidas, evidenciaron emotividad en los oradores, recogiendo como respuesta efusivos aplausos del público. Finalmente, la Fundación Coembotá entregó presentes al Gobernador y al ex intendente Manuel Valdés, mientras el artista musical Héctor Oscar Ayala interpretaba el chamamé "Idioma Guaraní".