Valdés resaltó el valor y profesionalismo de la Policía de Corrientes y anunció más inversiones para la fuerza

Martes, 09 de agosto de 2022

El gobernador Gustavo Valdés, presidió esta mañana en la Costanera Sur “Juan Pablo II”, el acto central en conmemoración al 51º aniversario de la Policía de Corrientes.



Durante el mismo, el mandatario destacó la labor que cumplen los “hombres y mujeres de nuestra Policía” para velar por la seguridad pública y ciudadana de los correntinos. Los instó a mantener bien alto los valores de abnegación y sacrificio a la hora de portar el uniforme, advirtiendo que no habrá lugar para quienes “se aparten de la legalidad”. Anunció también importantes inversiones y mejoras para la fuerza, en equipamiento, infraestructura y capacitación, entre otros.



Valdés reafirmó además su compromiso con la fuerza en pos de la formación de su personal, el desarrollo de su infraestructura, la modernización de sus sistemas y el mejoramiento de sus equipos. Todo contribuirá, así, a mejorar la seguridad que se brinda día a día.



También puso de relieve que la institución, integrada por más de 8 mil efectivos de profunda vocación por el servicio, es la más importante de la provincia: preserva el orden público y garantiza la paz social, haciendo cumplir la ley.



“Cada hombre y cada mujer que viste el uniforme de la Policía de Corrientes debe hacerlo con honor y orgullo por su valor histórico y lo que significa, en su servicio a los ciudadanos de la provincia”, manifestó el gobernador.



A lo que acotó: “Para ser Policía hay que tener valores morales, lealtad, templanza y vocación de servicio, a fin de preservar la vida de los correntinos y respetar los derechos humanos”.



A su vez, Valdés ubicó a la Policía de Corrientes como “una de las instituciones más importantes de la historia provincial” y resaltó que este día debe servir para recordar la labor que realizan a diario. Consideró fundamental que esta profesión debe adquirir cada vez más profesionalismo y vocación, por eso es que en el Ex Regimiento de Santa Catalina se está construyendo la nueva Escuela policial: “Queremos que sea la mejor del país”, deseó.



Valdés agregó que la inversión también irá para los aumentos salariales, equipamiento, patrulleros y uniformes. Luego se refirió a los ascensos decretados este lunes: “Se tiene que dar por mérito, por eso felicitamos a quienes ahora están en el grado inmediato superior, porque se lo merecen”.



Por otro lado, resaltó el esfuerzo de la Policía durante la pandemia y también en la época de sequía e incendios. Al respecto, contó que “voy a estar gestionando 5 unidades profesionales que vamos a estar poniendo estratégicamente en distintos puntos forestales de Corrientes: en Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Santa Rosa y en Paso de los Libres, como primer paso para colaborar con nuestros Bomberos Voluntarios”.



Además, informó que se pondrá a disposición 250 efectivos de la Policía, que “serán entrenados exclusivo y específicamente para la lucha contra el fuego”. El Mandatario provincial agregó así que “estamos recibiendo ya las primeras 100 camionetas para las brigadas de Bomberos, compramos 10 camiones y recibiendo 20 más, a lo que sumó que estamos por adquirir 20 unidades 0 km desde el exterior, para equipar plenamente porque pueden venir nuevos incendios”.



Prosiguiendo con sus palabras, Valdés aseguró que se seguirá trabajando para incorporar a más personal de la Policía de Corrientes: “tenemos que superar los 10 mil efectivos”. Afirmó que “la inseguridad está creciendo, el deterioro económico y social se está dando en estos tiempos difíciles, así que tenemos que hacer un esfuerzo para proteger a nuestros ciudadanos”.



Le pidió además a la fuerza policial que sea “auxiliar de la Justicia, tenemos que trabajar como policía administrativa y judicial, prestando el máximo de colaboración, colaborar también con nuestros intendentes, pero fundamentalmente deben tener un rol expansivo de colaboración con la justicia federal, ya que tienen prioritariamente un rol de lucha contra el Narcotráfico, que son los enemigos de la Patria”. A lo que advirtió por último que “así como hoy vengo a dar un pleno apoyo a nuestra fuerza policial, con la misma fuerza vamos a apartar de las filas de la Policía, a los que no sigan los objetivos de la integridad, comprometidos con Corrientes y con la Nación argentina”.



Buenaventura Duarte



El ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, se mostró honrado de trabajar junto a la Policía y expresó su saludo especial en tan importante día.



Asimismo, valoró el apoyo permanente del gobernador Gustavo Valdés, fundamental para poder “trabajar todos juntos en pos de la seguridad pública, velar por la vida de los correntinos y proteger sus bienes”.



Arnaldo Molina



En tanto, al tomar la palabra, el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General, Arnaldo Molina, inicialmente, destacó las fortalezas de la Policía de Corrientes, institución que está “comprometida con la misión que implica el servicio de la seguridad pública que demanda la sociedad”.



Asimismo, el titular policial dio cuenta de los pilares a los que alude la fuerza en la provincia, como lo son: la prevención del delito, el cuidado del orden público, la seguridad de la propiedad de las personas y la preservación del medio ambiente.



En materia edilicia, Molina, resaltó públicamente la inauguración del Complejo formativo policial, sito en el barrio Santa Catalina de Capital, “que posee comodidades de primer nivel”, a la vez que destacó la apertura de múltiples comisarías y dependencias del PRIAR a lo largo y ancho de la provincia.



“Estas modernas obras edilicias dignifican al personal policial y a las personas que concurren a las mismas”, agregó el mismo jefe de la Policía.



El acto



Iniciando el acto, el gobernador Valdés, acompañado por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte y por el Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, realizaron el saludo a la Formación Especial 9 de Agosto.



Luego, fue el momento de la entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutado bajo los acordes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



En la continuidad, tuvo lugar la bendición del acto e invocación religiosa por parte del capellán mayor de la fuerza, presbítero Guillermo Danuzzo.



Seguidamente, la ocasión fue propicia para que el Gobierno, a través del ministerio de Salud Pública haga entrega dos ambulancias destinadas a la Policía de Corrientes, para fortalecer sus acciones.



Asimismo, hubo lugar para la entrega de un reconocimiento al gobernador Valdés, de parte del jefe policial, Comisario General, Arnaldo Molina, simbolizando su agradecimiento por el apoyo y acompañamiento del mandatario para con la institución.



Como corolario, se desarrolló el Desfile conmemorativo a la fecha, con la participación de las distintas divisiones de la Policía de Corrientes, fuerzas de seguridad regionales y nacionales, Centros de Ex Combatientes en Malvinas y el grupo de Cazadores Correntinos, entre otros.



Presencias



En la oportunidad, acompañaron en el acto al gobernador Valdés, ministros, secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, el viceintendente, Emilio Lanari, el Subjefe de la Policía de Corrientes, Jorge Cristaldo, legisladores nacionales y provinciales, concejales, intendentes de localidades vecinas, autoridades del poder judicial y representantes de fuerzas de seguridad con asiento en Corrientes y otras de la región, que fueron especialmente invitadas.