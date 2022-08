El Gobierno demanda la construcción de una autovía de Riachuelo a Saladas

Lunes, 08 de agosto de 2022

Debido a los múltiples siniestros viales acaecidos en los últimos meses, sobre Ruta Nacional N°12, en cercanías a Capital y localidades aledañas, hacia la ciudad de Saladas, el gobernador Gustavo Valdés tomó contacto directo con los jefes comunales de la zona.



En la oportunidad, acordaron el reclamo conjunto para la construcción de una autovía al Gobierno nacional, desde el ingreso a Riachuelo, hasta las 4 Bocas. Asimismo, definieron un próximo encuentro para el 22 de agosto, para así avanzar en los detalles técnicos de la petición, con la presentación de datos estadísticos.



El encuentro tuvo lugar esta mañana, en el Salón Azul de Casa de Gobierno, donde el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich y los jefes comunales de Empedrado, José Cheme; Saladas, Noel Gómez; El Sombrero, Raúl González; Mburucuyá, Pablo Guastavino; Pago de los Deseos, Sintia Magaldi; Riachuelo; Martín Jetter; San Lorenzo, Juan Acevedo y el comisionado interventor de la novel comuna de Derqui, Fabián Gutiérrez.



Valdés: “Necesitamos la inversión de Nación para preservar la vida de los correntinos”



Finalizada la reunión en el Salón Azul, el gobernador Gustavo Valdés habló ante los medios de prensa, ratificando en primer lugar que “necesitamos la inversión de Nación para preservar la vida de los correntinos”, señalando a su vez que los intendentes participantes se acercaron por voluntad propia, trayendo la preocupación e inquietud de sus localalidades en esta problemática que “nos afecta a todos con la gran cantidad de accidentes que se dan en la Ruta Nacional 12, fundamentalmente por la trocha 670 que es pequeña, con lo cual pedimos contar con la autovía desde Riachuelo a Saladas, que es un tramo de 85 kilómetros”.



Valdés explicó que “hoy en día hablamos de 10 mil vehículos que ingresan todos los días, sumado a cerca de 300 camiones que circulan con piedras todos los días, además de los colectivos que circulan por la Ruta Nacional 12”.



A la vez, el mandatario precisó que la carga de tránsito que tiene ese tramo de la Ruta 12 amerita que se haga una Autovía. “Necesitamos tener dos carriles de ida y dos de vuelta y que no se crucen. El número de accidentes está en conocimiento de las autoridades nacionales, de hecho está la Policía Federal, Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la inversión es necesaria por la cantidad de circulación que se da”, enfatizó con tono firme.



Tras asegurar que la Provincia seguirá gestionando para lograr las obras e inversión necesaria por parte de Nación, Valdés comentó que a pedido de los intendentes, “mantenemos contactos permanentes con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y con autoridades de Vialidad Nacional, quienes están al tanto de la problemática”.



Para Valdés, es obligación del estado nacional que “tengamos rutas seguras por donde transitar y es fundamental la inversión para tener corredores seguros”, aclarando que los estudios indican que la circulación de la Ruta Nacional 12 mejora cuando se pasa de una cinta asfáltica de 6,70 metros a 7.30 metros con banquinas pavimentadas” , aunque no obstante, volvió a recalcar que la solución es contar con doble vía y tener una Autovía que “nos permita ingresar a una zona segura desde Saladas hasta Corrientes”.



Concluyendo, el titular del ejecutivo provincial informó que el lunes venidero convocó a una reunión en horas de la mañana en el Salón Amarillo, en la que participarán intendentes, autoridades nacionales relacionadas con los corredores viales y legisladores nacionales y provinciales, a fin de “exponer la problemática de la Ruta Nacional 12 y visibilizarla con datos estadísticos y técnicos”.