El plus unificado se paga desde el 10 hasta el 16 de agosto Lunes, 08 de agosto de 2022 También mejora en un 50% las asignaciones familiares. Estos beneficios rigen desde este mes de agosto. Lo resolvió el gobernador Gustavo Valdés; lo comunicó en conferencia de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Desde agosto, los agentes de la Administración pública, activos, jubilado y pensionados, percibirán (además del Plus Unificado de $20.650) un nuevo adicional: Plus de Refuerzo de $10.000. También aumentan en un 50% las asignaciones familiares, pasando de $5.000 a $7.500.



Las medidas fueron decididas por el gobernador Gustavo Valdés, con el diseño del Ministerio de Hacienda y Finanzas. En conferencia de prensa, en la mañana de este lunes en el Salón de Acuerdos de la cartera económica correntina, el ministro Marcelo Rivas Piasentini dio los detalles, acompañado por los subsecretarios de Hacienda, Patricio Carando; y de Finanzas, Juan Pablo Peloso.



El Plus de Refuerzo de $10 mil se abonará desde el jueves 18, en 5 días, por número de finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI); es decir que por día se pagarán 2 números. Mientras que el Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) de $20.650, se pagará entre este miércoles 10 y el martes 16 de agosto.



Las asignaciones familiares con aumento del 50% se abonarán con el sueldo de este mes.



MEDIDAS DE LA POLÍTICA SALARIAL: AGOSTO 2022



Plus de refuerzo



Por decisión del Gobernador y teniendo en cuenta la presión inflacionaria, se estableció lo siguiente: a partir de agosto, el pago de un Plus de Refuerzo de $10.000, además del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650.



El pago del Plus de Refuerzo de $10.000 se abona con la misma modalidad que el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650. Es decir, en 5 días, por terminación de números de documentos; cada día se pagan 2 números.



Fechas de pago de los plus



El Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650, se abona entre este miércoles 10 y el martes 16, atento a que hay dos feriados: lunes 15 y miércoles 17 de agosto. Los tramos estarán disponibles a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



Por otra parte, el Plus de Refuerzo de $10.000, se abonará entre el jueves 18 y el miércoles 24 de agosto.



Aumento de 50% de las asignaciones familiares



Este incremento se paga desde agosto, con el haber del mes: la asignación familiar por hijo pasa de $5.000 a $7.500.



Esta decisión beneficia un universo de 41.000 asignaciones.



La inversión es de 5.500 millones para este tramo.