Valdés firmó convenios con el ministro Jaime Perczyk “para mejorar la educación que perdimos en tiempos difíciles”

Lunes, 01 de agosto de 2022

Los acuerdos tratan sobre la extensión horaria en el nivel primario y la refacción y ampliación de las escuelas técnicas de Vías Navegables, Juana Manso y Bernardino Rivadavia.



Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés recibió en Casa de Gobierno al ministro de Educación Nacional, Jaime Perczyk, con el que firmaron el convenio de extensión horaria para las escuelas primarias, medida que alcanza a más de 43.000 alumnos de 343 escuelas correntinas. También se rubricó la refacción y ampliación de tres escuelas técnicas de Capital. Valdés sostuvo que estos acuerdos apuntan “a mejorar la educación que perdimos en tiempos difíciles”, reconociendo la labor de los docentes correntinos durante los dos años de pandemia.



“Uno de los acuerdos más importantes que se debe hacer en la República Argentina, es en educación pública y gratuita, para que así un niño -que no tenga recursos- tenga la posibilidad de acudir a un jardín, primaria, secundaria, universidad y recibir la mejor educación posible”, inició su alocución el gobernador.



Valdés dio cuenta que, en materia de educación, “hay una plena coincidencia y una visión en común” con las autoridades nacionales, donde “el núcleo central radica en garantizar a los ciudadanos el acceso a la misma”.



En la oportunidad en primer lugar se suscribió el Convenio de implementación de jornada extendida del horario de clases para el nivel primario y posteriormente se firmaron acuerdos bilaterales INET para el financiamiento de tres obras, con este detalle:



Ampliación y refacción integral de la “Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables”, por un monto de $ 509.855.149,76; refacción integral de la Escuela Técnica “Juana Manso”, por una inversión de $30.496.965,58 y refacción integral de la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia”, por un monto de $149.999.999,96.



Asimismo, se realizó la entrega de la Constancia de transferencia de Fondos para Planes de Mejora para la Provincia de parte del Ministerio de Educación de la Nación a través el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La misma fue otorgada por el ministro Perczyk a Valdés.



Respecto a estos convenios, el gobernador sostuvo que los mismos acuerdos apuntan “a mejorar la educación que perdimos en tiempos difíciles”, reconociendo la labor de los docentes correntinos durante los dos años de pandemia.



Refiriéndose a la extensión horaria, el mandatario consideró que esta iniciativa busca “reparar, mejorar y acompañar a la educación”, tras los inconvenientes que trajo consigo la situación epidemiológica”, y esperanzándose de que, en el corto plazo, “todos los establecimientos puedan funcionar con esta modalidad”.



Por otra parte, Valdés se refirió a conversaciones previas que ha tenido con el mismo ministro de Educación nacional, en lo que respecta a la posibilidad de que la educación superior “esté no solamente instaladas en las grandes ciudades del Paraná, sino también en la costa del río Uruguay”.



“También tenemos que fortalecer la educación orientada hacia las profesiones, mejorar la educación técnica”, añadió el mismo, a la vez que reconoció “la importante inversión en materia de infraestructura escolar que hizo este Gobierno nacional en relación al anterior”.



Finalizando, el gobernador dio cuenta que alude a “una visión más humanista de la política”, por lo que “las libertades para estudiar y ser mejores en la vida, deben estar en el primer orden de los temas en una comunidad, con una planificación a 50 años de hacia dónde queremos llegar”.



Ministro Perczyk



El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, agradeció el compromiso de la Provincia, del gobernador Valdés y de la ministra Práxedes López para poder sumar en tres etapas la ampliación del horario escolar, con una inversión muy fuerte que va acompañada de la decisión política de acompañar dicha medida.



Perczyk explicó que en algunas escuelas ya se empieza a implementar desde hoy, otras lo harán desde septiembre y el objetivo es que “para principios del año que viene todas las escuelas primarias de la Argentina estén bajo esta modalidad”.



El ministro fundamentó la aplicación de esta disposición en que el 86% de los chicos tienen solo cuatro horas de clases por día y el resto, es decir el 14% restante, ocho horas.



“Existe una desigualdad muy grande, ya que algunos tienen 40 horas semanales y otros menos de 20”, aseveró, señalando que “trabajamos fuerte con el Consejo Federal de Educación y las provincias, para lograr que nuestros chicos tuvieran al menos 25 horas semanales de clases, a fin de reducir esa brecha e incorporar un 25% más de horas, destinadas centralmente a Lengua y Matemática”.



Para Perczyk, estas acciones tendrán el efecto de reducir la desigualdad y nivelar para arriba a la educación pública.



En cuanto a los convenios destinados a las escuelas técnicas, el funcionario nacional aseguró que el objetivo es que las obras de ampliación y refacciones integrales en la Escuela de Construcciones Portuarias y Vías Navegables estén finalizadas para el comienzo del ciclo lectivo próximo, al igual que las refacciones dirigidas a las también escuelas Bernardino Rivadavia y Juana Manso. “Estamos convencidos que la capacitación y la formación técnica de nuestros jóvenes es fundamental para salir delante de la mano del trabajo y la producción y en pos de una Argentina más federal e igualitaria”.



Para culminar, celebró este trabajo mancomunado Nación – Provincia que posibilita “construir acuerdos para darle un salto de calidad a la educación”.



Práxedes López



“Es un gran desafío para la Provincia incorporar una hora más de clases para 343 escuelas del nivel primario que alcanzará a 43 mil alumnos”, expresó inicialmente la titular de la cartera educativa de la Provincia, Práxedes López.



Luego, la ministra no dudó en afirmar que la medida será un paso “cualitativo para fortalecer la educación pública y gratuita, poniendo énfasis en Lengua y Matemáticas”.



En tanto, al hablar sobre las obras y el financiamiento que alcanzará a tres escuelas técnicas de la provincia, la ministra valoró que las mismas servirán para contar la infraestructura necesaria, apostando a su vez a una mejor y mayor capacitación en los jóvenes.



