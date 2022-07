Covid 19: Salud Pública pide a la población que complete los esquemas de vacunación

Viernes, 29 de julio de 2022

Esta mañana, en el Ministerio de Salud Pública la directora de Epidemiología, Angélica Bobadilla, a través de una rueda de prensa solicitó a la población correntina, sobre todo a quienes forman parte de los grupos de riesgo, que completen el esquema de dosis de la vacuna contra el Covid- 19.



El pedido de la funcionaria fue realizado bajo el contexto de que la mayoría de los internados en el Hospital de Campaña no se aplicaron todas las dosis.



“Seguimos con la pandemia controlada, pero con un movimiento de la curva que día a está aumentando, lo que se ve reflejado en las internaciones”, informó en primer lugar la directora de Epidemiología del ministerio de Salud Pública, Angelina Bobadilla, al abrir la conferencia de prensa.



La facultativa dejó en claro que es “importante hacer conocer a la comunidad que el Covid-19 sigue entre nosotros y las medidas de prevención hay que seguir manteniéndolas”, y pidió a la población que aún no completó que el esquema que “acudan a vacunarse, aprovechando que todavía estamos en el receso de invierno y muchas personas están de vacaciones”.



Seguidamente, Bobadilla comentó que a partir de la vacunación, la historia natural del virus y de la pandemia se modificó, disminuyendo sobremanera la gravedad y la mortalidad en los contagios por Coronavirus.



Respecto a la vacunación en menores, Bobadilla precisó que actualmente la misma abarca al grupo de entre 6 meses y 3 años, a la vez que está trabajando en la incorporación de menores de 3 meses a 5 años, lo que permitiría tener el 100% de la población vacunada.



“Ni bien arriben a Corrientes las vacunas destinadas para ese rango etario, se comunicará el cronograma correspondiente y los lugares de vacunación”, señaló Bobadilla.



Prosiguiendo con sus conceptos, la funcionaria de la cartera sanitaria provincial puso de relieve que los adultos mayores y personas con patologías de riesgo, son el grupo al que les está llegando el virus y complicando la salud, derivando en internaciones en el Hospital de Campaña.



“Hemos visto internados en el Hospital de Campaña sin ninguna dosis aplicada o con los esquemas incompletos, con patologías de base complejas. Por eso también pedimos controles adecuados con sus médicos para compensar las patologías y tener todo el esquema completo de vacunación”, acotó Bobadilla, recalcando que a las personas sanas, “les pedimos que se vacunen, para proteger también a toda la población de riesgo”.



En cuanto a las variantes del Covid-19 que circulan, Bobadilla mencionó que “seguimos con la Omicrón y la subvariante BA2” y aclaró que pueden llegar otras variantes, sobre todo por la cantidad de personas que están viajando, que visitan a familiares y que han tenido contacto con viajeros.



Al referirse a los índices estadísticos de vacunación, Bobadilla detalló que entre un 81 y 85% de la población recibió la primera y segunda, lo que redunda en que un importante porcentaje que no ha completado el esquema total y es el que debe vacunarse.



“Las vacunas en todas las edades robustecen el sistema inmunológico y hace que respondamos mejor ante las patologías. Ya no hay dudas de la efectividad de las mismas”, concluyó Bobadilla.