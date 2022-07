En Garaví denunciaron a un médico por abusar de una adolescente

Jueves, 28 de julio de 2022

El profesional fue acusado por la madre de una joven de 14 años. Según explicó, la víctima comenzó a frecuentar la vivienda del profesional cuando tenía 12 años

El hombre les habría admitido los hechos, pero también les habría solicitado que no realizaran la denuncia.



La mujer decidió presentarse el martes 7 de julio ante la Justicia a realizar la denuncia y pese a que han transcurrido 20 días, hasta el momento no se avanzó con ninguna medida concreta como ser la realización de cámara Gesell, según advirtieron.



El acusado hasta el año pasado era concejal y las suspicacias giran en torno a que podría tener cierta protección política.



Fuga



Por otro lado, el lunes la progenitora radicó una exposición policial porque su hija -la víctima- se fugó del hogar y dejó sentado que no quería vivir más en esa casa, según manifestó Eduardo Etchegaray, abogado de la madre de la víctima.



Aguardan que la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, ordene las actuaciones judiciales para avanzar con el esclarecimiento del grave hecho que conmueve a la pequeña localidad de la costa del río Uruguay. Como antecedentes, el pasado 12 de mayo, un exintendente de Garaví, Erasmo Chukel, fue condenado por el abuso sexual de una nena de 12 años, por un hecho que ocurrió en 2017.



Por otra parte, en Saladas, otro médico también enfrenta por estas horas a la Justicia, luego de que familiares de una menor de edad denunciaran al propio director del Hospital María Auxiliadora por abusos sexuales.