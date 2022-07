Furia contra Mario Pergolini por una drástica decisión sobre Vorterix

Jueves, 28 de julio de 2022

A partir de la situación del país Mario Pergolini comenzó una serie de despidos en Vorterix. La noticia se volvió viral en las redes sociales a partir de los irónicos descargos de algunos de sus conductores que se enteraron en el mismo día de la baja de sus respectivos programas.



El empresario envío una carta a todos sus empleados explicando la complicada realidad de la empresa y más tarde les llegó a los afectados la decisión de discontinuar parte de la programación y por lo tanto su desvinculación. Pero las críticas apuntaron en las formas en la que las medidas fueron notificadas.



Mejor último programa de la historia. Es el último programa, no por decisión propia”, comenzaron Victoria Garabal y Matzorama al arranque de “Todología”. Luego la conductora disparó molesta: “Lo enojada que estoy. Pensé que iban a cumplir con un año del programa, pensé que iba a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte el mismo día que ese día iba a ser tu último día”.



Después explicó que “en resumidas cuentas, ayer circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja”. Pero advirtió que su interpretación fue que “decía algo así como medio esperanzador”.



Secundada por su compañero, la presentadora continuó: “Yo entendí que la carta era como un ‘Che banquen un poco la situación, que está complejo, pero la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice’”. Y reveló: “De repente me llega un mensaje que dice ‘Che me llamó tal que confirmó que es el último programa de Todología’”.

















Continuar leyendo