Otro intendente llegó cabalgando a los pies de Itatí por “nuestro pueblo”

Jueves, 14 de julio de 2022



Se trata del intendente de Cruz de los Milagros. Hizo el último tramo de la peregrinación a caballo que hacen desde la localidad hasta los pies de la virgen María.



“Ya llegamos. Tuvimos la misa de bendición. Vinieron 5 caballos desde Cruz de los Milagros, desde el lunes, primero a San Luis. Yo me sumé a primeras horas para hacer el recorrido desde hoy, por razones laborales no pude estar antes”, contó el jefe comunal.



Es la primera vez que el Intendente llega cabalgando a la localidad. En el camino “hubo llovizna pero como bendición; no alcanzó a mojar”



Alertó que Itatí ya está lleno y que llegaron a la bendición a menor velocidad que el paso de hombre. “Por suerte llegamos sin incidentes y muy lindos, un poco cansados pero es reconfortable esto”, aseguró.



Contó que agradecemos y acompañamos en este gesto de fe. “Una reafirmación de fe a los pies de María”, cerró.