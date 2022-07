Bill Gates advirtió una nueva crisis económica global: ¿Cuáles serían las consecuencias?

Martes, 12 de julio de 2022

Bill Gates es una de las voces más escuchadas por los mercados internacionales y vaticinó varias crisis económicas y hasta la pandemia de Covid-19. Ahora, asegura que habrá una nueva recesión global que pondrá en alerta a todos.



Durante una entrevista en la CNN, el magnate hizo referencia a la crisis económica global que se avecina como consecuencia de la guerra en Ucrania iniciada el pasado mes de febrero y sus efectos, entre los que destaca el aumento de la inflación, de los precios del gas y la electricidad o el encarecimiento de los productos de consumo.



El cofundador de Microsoft, quién años atrás advirtiera la posible llegada de un virus que afectaría al conjunto de la población mundial, fue uno de los protagonistas durante la crisis sanitaria del coronavirus por sus recomendaciones.



Bill Gates manifestó en el año 2015 que el mundo “no estaba listo para la próxima pandemia” y que los virus representan el “mayor riesgo de catástrofe global” en relación a otras amenazas para la humanidad. Fue así que solo 4 años después llegó el Covid-19 y desató todo tipo de consecuencias económicas.



"Fui una de las muchas personas que dijeron que no estábamos listos y que teníamos que nos teníamos que preparar. No lo hicimos. El discurso en realidad fue visto por mucha gente, pero el 90% de las vistas fueron después de que ya fuera tarde”, manifestó.



El empresario tecnológico explicó que el contexto económico actual, añadido a la crisis sanitaria del coronavirus, tendrá repercusiones económicas, debido a que “los niveles de deuda de los gobiernos ya eran muy, muy altos, y ya había problemas en la cadena del suministro”.



“Me temo que los pesimistas tienen un argumento bastante fuerte que me preocupan mucho. Solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo”, aseguró Gates.



Al respecto, el hombre emblema de Microsoft recomendó tener un buen colchón económico e “invertir de forma optimista”.



Esta nueva nueva crisis provocaría una desaceleración de la economía en un futuro. “Es probable que acelere los problemas inflacionistas que tienen las economías de un mundo rico y que fuerce un aumento de los tipos de interés que acabe provocando una desaceleración económica”, sostuvo.