Charlas, talleres, música en vivo y literatura correntina en la XII Feria Provincial del Libro Lunes, 11 de julio de 2022 Organizada por el Gobierno de la provincia de Corrientes a través del Instituto de Cultura de Corrientes, la décimo segunda edición de la feria provincial tendrá lugar desde este jueves 14 al domingo 24 de julio en la Ex Usina de 14 a 22 hs, con una atractiva programación de actividades y amplia oferta editorial. El jueves 14 de julio se abrirá el telón de la décimo segunda edición de la Feria Provincial del Libro de Corrientes, en una jornada conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia a cargo de Lic. Práxedes Ytatí López, de 9 a 21 hs. con actividades abiertas al público.



Desde el 15 y hasta el 24 de julio, los horarios de la feria serán de 14 a 21 hs. con participación de stands institucionales de diversos entes provinciales, stands de librerías y editoriales correntinas que comercializarán su producción y el stand institucional del Instituto de Cultura de Corrientes, que comercializará libros de autores y autoras independientes.



Tras la convocatoria pública realizada por el Instituto de Cultura de Corrientes para autores que hayan publicado obras entre 2021 y 2022, y entre invitados de otras provincias, además de los aportes de las editoriales correntinas como Moglia Ediciones, EUDENE UNNE y ConTexto entre otras, las presentaciones de libros por sus autores serán los protagonistas centrales de la Feria en los tres auditorios dispuestos en la Ex Usina.



Gran presencia también tendrá la Municipalidad de la ciudad de Corrientes a través de su Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, con actividades planificadas en auditorios y en el escenario principal de la feria, además de acciones en el marco de su stand institucional.



Música en vivo



La música dirá presente en la XII Feria Provincial del Libro en el Escenario Usina, el viernes 15 de julio con las presentaciones de 4JA (trap) y Mauri y el Arranke. El sábado 16, con la presentación de la Orquesta Folklórica de la provincia y Mencho (indie). El domingo 17 con la presentación del libro “El borrador malvado” de Capitán Teuco y Bechu Gaona. El lunes 18 con el Coro del Senado, el Ballet Folklórico Municipal Las 7 Corrientes y la Orquesta y Coro Municipal Herminio Giménez. El martes 19 con el Coro de jubilados autoconvocados Yasy, Martín Sandoval y Alejandro Balbi. El miércoles 20 con el Ballet Contemporáneo Municipal y Flor Sandoval y el Ensamble de Cámara. El jueves 21 con el Elenco Municipal Corrientes Norte, Fictio y Fernando Gualini y Marta Toledo “Música argentina y otras yerbas”. El viernes 22 con Rocío Lens y La Qstion. El sábado 23 con Mirian Asuad y Mainumby y el Domingo 24 con Seres azules. Poesía electrónica de Misiones y Cambá Psicodélico.



Senadores presentes



La Cámara de Diputados de la provincia tendrá presencia a través de la discusión y debate en el marco de tres charlas centrales: el sábado 16 de julio a las 17 hs. con la presentación del libro “Código Procesal Penal” comentado. El Código Procesal Penal de Corrientes (Ley 6518). Disertan: Dr. Marcelo Chaín, ex Diputado, ex Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Saez diputado e integrantes del STJ.



El miércoles 20 de julio a las 17 hs. con “Perspectiva de género. Ley Micaela en Corrientes (6527)”. Disertan: Dra. Lucía Centurión, presidente Comisión Asuntos Constitucionales y Asuntos de la Mujer, AMJA, y Asociación de Mujeres Jueces Argentina. Y el sábado 23 desde las 17 hs. con la Presentación de la Ley Oncopediátrica Provincial y Nacional (Ley 6561 y Ley Nacional 27.674). Disertan: Pedro Cassani, Fundación Vero Luque, Dr. Roberto Jabornisky y senador Eduardo Vischi.



Charlas y talleres



Otro eje de la feria provincial del libro serán las charlas abiertas al público con diversas temáticas. Patricia Kolesnicov brindará una charla sobre “Libros en entorno digital” el viernes 15 de julio a las 17 hs. El sábado 16 de julio a las 17 hs. se dictará el “Taller de elaboración de aceite medicinal de cannabis por Mario Raúl Delfino. El miércoles 20 a las 19 hs tendrá lugar la charla sobre “Regulación legal del Cannabis” por el Dr. Mariano Dávila; el viernes 22 el gran Rocambole dará una presentación desde las 18 hs. sobre “Arte, diseño y música: un cruce significativo”. El sábado 23 desde las 18.30 hs. tendrá lugar la “Charla sobre Cannabis Medicinal” por el Dr. Martín Cedrola.