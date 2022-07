El detenido por la muerte de Abe: desempleado y antiguo miembro de las fuerzas armadas Viernes, 08 de julio de 2022 El hombre detenido este viernes por la Policía nipona como sospechoso de intento de asesinato del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe es un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, el equivalente a las fuerzas armadas de un país. Tetsuya Yamagami, un desempleado de 41 años procedente de la ciudad de Nara, en el oeste de la capital, Tokio, fue arrestado mientras sostenía el arma con la que habría disparado en dos ocasiones al exmandatario nipón.



Los agentes han procedido también a registrar su vivienda. Según informa la cadena pública NHK, el atacante disparó por la espalda contra Abe. Su arma era de fabricación casera. Fuentes del Ministerio de Defensa japonés aseguran que el supuesto agresor trabajó en la rama naval de las Fuerzas de Autodefensa, encargadas de la defensa del archipiélago, durante tres años, hasta 2005.



Las motivaciones del ataque aún no han sido esclarecidas. Yamagami habría subrayado en sus declaraciones a la policía que se encontraba “insatisfecho” con el exmandatario y por eso “se dirigió a matarlo”, según han relatado fuentes policiales citadas por la prensa local.



El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años, ha muerto tras recibir varios disparos en plena calle mientras participaba en un acto de campaña en Nara. El antiguo jefe del Ejecutivo japonés, que gobernó entre 2012 y septiembre de 2020, antes de dejar el poder por razones de salud, pronunciaba un discurso en un mitin frente a una estación de tren en la antigua capital japonesa como parte de la campaña para las elecciones a la Cámara alta previstas para el domingo. Poco después de que comenzara a hablar, en torno a las 11.30 locales (4.30, hora peninsular española), fue alcanzado por al menos dos disparos y trasladado de inmediato al hospital de Kashihara en parada cardiorespiratoria.