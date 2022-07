Valdés consideró fundamental que “cada alumno correntino que ingrese a la secundaria, tenga su computadora”

Viernes, 08 de julio de 2022

Apostando a una educación pública de calidad y adaptada a la era digital, el gobernador Gustavo Valdés entregó esta mañana 1.300 notebooks a 8 establecimientos secundarios capitalinos, en el marco del Programa “Incluir Futuro”, en un acto realizado en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 17 “Profesor Miguel Ángel Gómez Pescie”.

En la oportunidad, los establecimientos educativos secundarios beneficiados fueron: el colegio Nacional “General San Martín”, el colegio “Manuel Belgrano”, la Escuela Normal Regional “José Manuel Estrada”, el colegio “Brig. Gral. Pedro Ferré”, el colegio Iberá, el colegio “Pte. Hipólito Irigoyen”, el Instituto Superior de Música “Porf. Carmelo H. De Biasi”, y la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia”.



Al tomar la palabra en el acto, el gobernador Valdés recordó las dificultades que trajo consigo los dos años de pandemia para la educación. “En la pandemia no pudimos dar clases porque no habían plataformas digitales”, rememoró el mismo, destacando las plataformas hoy existentes de CorrientesPlay y EducaPlay.



En este sentido, Valdés subrayó la posibilidad “de generar contenido con nuestros docentes, para tener nuestro punto de vista como correntinos”.



“Es por eso que tomamos una decisión fundamental en su momento, para que cada alumno correntino que ingrese a la secundaria tenga una computadora”, añadió el mandatario, valorando la implementación del programa Incluir futuro, ya que “el 90% del conocimiento humano está en internet”.



Asimismo, antes de la entrega de los dispositivos, el gobernador instó a los alumnos beneficiados “a cuidar esta herramienta de transformación para el futuro” y los estimuló “a estudiar mucho”.







Práxedes López



A su turno, la ministra de Educación, Práxedes López, explicó que “nos encontramos ante el último grupo de alumnos que cursan el segundo año 2022, receptores de estas computadores y luego empezará la entrega de computadores para los alumnos de primer año de secundario”.



Asimismo, la funcionaria provincial remarcó el desafío permanente de trabajar hacia la “alfabetización digital”, acotando que “nos encontramos en los umbrales de una revolución del conocimiento, generando contenidos a través de nuestras plataformas para reforzar las trayectorias escolares”.



Tras recordar que justamente un 8 de julio, pero de 1884 se promulgó la Ley 1.420, como paso fundamental hacia educación común, gratuita y obligatoria, la ministra pidió a los alumnos que cuiden los dispositivos entregaos y que le den el mejor uso, ya que el “futuro de Corrientes está en manos de nuestros jóvenes”.







Intendente Tassano



El intendente Eduardo Tassano, se mostró contento de acompañar al gobernador Valdés en esta entrega, que significa, según sus palabras, “trabajar para educar a nuestros jóvenes en pos de la Argentina del presente y del futuro”.



Y celebró que estos más de mil estudiantes, puedan acceder a estas modernas tecnologías digitales, a fin de fortalecer el sistema educativo y tener el pleno convencimiento que la “única forma de salir adelante es con el conocimiento y la cultura del trabajo”.







El acto



En primer lugar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañado también por lengua de señas y a continuación se proyectó un video institucional de Educa Play.



La ocasión resultó propicia para que directivos de la Escuela Regional “José Manuel Estrada”, en su carácter de anfitriones, le entreguen al gobernador Valdés un presente a modo de cortesía.



Seguidamente, el rector de la Escuela Regional, profesor Rodolfo Maciel Castillo, dio una cálida bienvenida al gobernador Valdés y a la comitiva presente, agradeciéndole la entrega de las herramientas digitales que apuntan a “generar conocimiento e igualdad de oportunidades para nuestros alumnos”, a la vez que destacó que las mismas servirán para “pensar en el aula y en como aprender, de acuerdo a los tiempos que corren, adaptados a las nuevas tecnologías”.



Por su parte, también habló la alumna de la institución, Alma García Bogarín, señalando que “para nosotros es un día especial” y denotó su orgullo de ser “alumna secundaria de una escuela pública y gratuita”.



Bogarín enfatizó que con estas herramientas digitales que reciben, “vamos a estar mejor preparados para las demandas del mundo actual, apostando a un futuro mejor”.







Incluir Futuro



El programa educativo digital “Incluir Futuro” permite que los estudiantes reciban notebooks que tienen la característica particular de ser duales, ya que funcionan también como tablets.



En este ciclo lectivo, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Corrientes y la firma TelCo SAPEM, se están entregando de manera paulatina y programada, más de 20.000 notebooks para los alumnos del primer año de las escuelas secundarias de toda la Provincia.



Las mismas, ofrecen un microprocesador Intel Z8350, con memoria RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento de 64GB, con pantalla LCD de alta definición y capacidad para conectarse con WiFi.



Para que cada estudiante pueda aprovechar su dispositivo desde el primer día, también se provee el sistema operativo Windows 10, más una cuenta propia del paquete de herramientas Microsoft Office 365 y el acceso a los materiales educativos que el Ministerio de Educación de Corrientes ofrece en sus sitios web oficiales.



Mediante estos dispositivos los estudiantes acceden a los contenidos digitales especialmente planificados que se encuentran disponibles en las plataformas Educa Play y Corrientes Play.







Presencias



Participaron del acto, acompañando al gobernador Valdés, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente, Emilio Lanari; los ministros de: Educación, Práxedes López; de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Desarrollo Social, Adán Gaya; y de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; el fiscal de Estado, Horacio Ortega; secretarios y subsecretarios del gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales; el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; el rector de la Escuela Regional “José Manuel Estrada”, Rodolfo Maciel Castillo; la presidente del Consejo General de Educación, Silvina Rollet; concejales, directores de niveles y equipos de gabinetes de la cartera educativa, docentes y personal de la institución, alumnos y padres.