El Gobernador aseguró que en el mes de julio se cobrará con aumento

Viernes, 08 de julio de 2022

Este viernes, Gustavo Valdés en el marco de la entrega de equipamientos tecnológicos en el Centro de Educación Física Nº 17 “Profesor Miguel Ángel Gómez Pescie” anticipó los incrementos salariales que se darán este mes para la administración pública.



En este marco, el mandatario comentó en contacto con la prensa que “vamos a presentar en tiempo más lo que será el aumento de julio” y “estamos pensando en agosto”, anticipó.



“Estamos mirando muy bien los salarios", dijo seguidamente el Gobernador haciendo referencia a los incrementos a concretarse.



"No se desesperen, queremos una política salarial acorde a los tiempos”, agregó Valdés y reflexionó acerca de la situación económica del país diciendo: “está complicada, es difícil, pero vamos estar acompañando a los trabajadores en sus ingresos".



Y luego recordó que en el mes de mayo se concretó un aumento del 10% por fuera de lo establecido y a la vez, sostuvo que “estamos trabajando finito” y llamó a “tener paciencia”.



A su vez, Valdés comentó que el Ministro de Economía será el encargado de notificar los incrementos salariales en los próximos días y comentó: “estuvimos reunidos hoy hablando de estas cuestiones”.



Feria del Libro



En otro orden de cosas, Valdés dio cuenta de lo que será el escenario de la Feria del Libro que comenzará el próximo 14 de julio resaltando que "buscamos apostar a la cultura y educación" porque "es fundamental para que nuestros hijos puedan tener libertad de pensamiento y un futuro mejor".



Segundo Puente



Por otro lado, el gobernador se refirió al anuncio de obras del plan Argentina Grande, entre las que se encuentra el segundo puente entre Chaco y Corrientes diciendo que “espero que se cumpla porque es una obra que se presentó muchas veces”, y añadió: “pedimos que no solo se presente el proyecto, sino que se ejecute”.



También agregó el pedido por obras similares como el proyecto de puente entre las ciudades de Goya en Corrientes y Reconquista en Santa Fe o el de Monte Caseros y la ciudad brasileña de Bella Unión. “Son obras estratégicas, pese a que sabemos que es difícil ahora que faltan los dólares, pero esperamos que se hagan”, señaló y destacó: “buscamos seguir apuntalando la conectividad en Corrientes”.



Norte Grande



En otro sentido, Valdés hizo mención a lo que fue la 11° Asamblea de gobernadores del Norte Grande donde “reclamamos fuertemente lo que es el programa de gas y buscamos que haya gas en Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones porque si no somos una región relegada”. “Tenemos derecho a tener gas natural como lo tiene el resto del país”, concluyó.