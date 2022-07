Cine, teatro, música y Malvinas en la XII Feria Provincial del Libro Jueves, 07 de julio de 2022 La décimo segunda edición de la Feria Provincial del Libro organizada por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto de Cultura de Corrientes se realizará del 14 al 24 de julio en la Ex Usina. La feria abrirá de 14 a 22 hs. A la jornada inaugural prevista en planificación junto al Ministerio de Educación de la provincia el jueves 14 de julio, la feria suma la presencia de autores confirmados, además de cine local y regional, obras de teatro de elencos de la provincia, música en vivo y charlas y talleres, en diálogo con las letras.



Invitados confirmados



Jueves 14 de julio - 19 hs. Ana María Shua / Conferencia inaugural: “Cómo ser escritora, técnica y misterio”/Auditorio Mburucuyá



Viernes 15 de julio - 18 hs. Mariano del Mazo/Presentación de libro “Entre lujurias y represión. Serú Girán: la banda que lo cambio todo” Charla abierta sobre el libro, política, contextos, la importancia de la banda en la historia de Charly García y el trazado de cierta analogía de Serú Girán con los Redonditos/Auditorio Mburucuyá



19 hs. Florencia Canale / Presentación “Pecadora, la pasión de Camila O´Gorman” / Auditorio Mburucuya



Sábado 16 de julio - 18 hs. Gladis Domínguez presentación "Susurro de Camalotes"/ Auditorio Ceibo



19 hs. Fernando Noy / Lectura poética performática “Tránsito poético” Tributo- evocación de Fernando Noy a Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Amelia Biagioni/ Escenario Usina



20 hs. Literatura Tropical: la plataforma creativa literaria brindará un recital performático de lecturas. Contará con las interpretaciones de Agustina Bartoli (voz principal), Alfredo Germignani (voz, guitarra eléctrica de una sola cuerda) y Pájaro Experimental (guitarra, osciladores, máquina de ritmos)/Escenario Usina



Domingo 17 de julio - 19 hs. Nora Iniesta/ Presentación “Cuarentena, la fragmentación de la imagen”



Martes 19 de julio -19 hs. Roberto Cachanosky / Conferencia “Situación económica argentina y perspectivas”



Miércoles 20 de julio - 18 hs. Sebastián Duarte Ediciones del Pollo/ Charla "Vivir en Sintonía Rock". Cómo se hace un libro. La trastienda de los libros. El trabajo de calle, y anecdotario sobre las publicaciones "El último Punk" y "Yo toqué en Cemento"/Auditorio Ambay



Jueves 21 de julio - 19 hs. Silvia Hopenhayn / presentación “Vengo a buscar las herramientas”, Ed. Corregidor/ Auditorio Mburucuyá



Viernes 22 de julio - 18 hs. Fundación La Colmena/Natalia Livieres presentación libro “Chamamé sencillo en lectura fácil”/ Auditorio Ceibo



19 hs. Norma Morandini / Presentación “Silencios”/Auditorio Mburucuya



Domingo 24 de julio - 19 hs. Presentación “Hacer un pozo. Maneras de leer y escribir” de Mariano Quiros. Diálogo entre Fernando Abelenda y Mariano Quirós/Auditorio Mburucuya



Malvinas 40 años



Al cumplirse este 2022 40 años de la gesta de Malvinas, el día martes 19 de julio será el elegido para presentaciones sobre la temática, que además tendrá contenidos aportados por el Ministerio de Educación de la provincia y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes:



17 hs. Tito Meixner presentación libro “Malvinas: colonialismo y soberanía”/ Auditorio Ceibo



19 hs. “Un rincón de la Patria” Antología poética sobre Malvinas 40 años/ Auditorio Ceibo



18 hs. Carlos Pino presentación libro “Y un día volvieron hombres” y proyección documental “Dos mochilas. Aliviando las heridas”. Exhibición de fotografías/ Auditorio Mburucuyá







Cine







Dependiente de la Dirección de las Artes Escénicas, de la Música y de las Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de Corrientes, el Cine Móvil que recorre la provincia recalará en la feria con la proyección de cinco películas correntinas.







Además se sumará en las proyecciones los cortos generados por el Clúster Audiovisual Corrientes en su misión de fomentar la actividad audiovisual en el marco de la Feria del Libro con material exhibido en el ciclo “Cine Naé”







Corrientes Tierra de Cine, una marca que pretende posicionar a la provincia como un estudio de filmaciones para atraer producciones locales, nacionales, e internacionales, para potenciar la industria local tendrá lanzamiento oficial y primer encuentro, impulsado por el Ministerio de Turismo de la provincia junto con el Instituto de Cultura de Corrientes y realizadores autoconvocados, invitando a estudiantes, docentes y profesionales del sector audiovisual.



Viernes 15 de julio - 18 hs. Encandilan luces, viaje psicotrópico con los Siquicos Litoraleños



Domingo 17 de julio - 18 hs. El jinete correntino (corto)/Un gauchito gil



Martes 19 de julio - 18 hs. Las pelotas (corto)/Hoy partido a las 3



Jueves 21 de julio - 18 hs. Cortos Cine Naé/Cluster Audiovisual Corrientes



Sábado 23 de julio -18 hs. Las mil y una



Domingo 24 de julio - 18 hs. Lanzamiento y encuentro Corrientes Tierra de Cine/ Auditorio Ambay







El teatro dirá presente con la realización del plan “Dimes qué lees” en su 4° edición organizado por el Instituto Nacional del Teatro, en cogestión con el Instituto de Cultura de Corrientes, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Asociación Civil Grupo de Teatro La Trastienda



Jueves 14 de julio - 10 hs. – Obra: Adiós terrícolas – Grupo: Los 5mediantes – Director: Andrés Verón Ibaceta



Jueves 14 de julio - 14 hs. – Obra: La niña que fue Cyrano – Elenco Concertado – Director: Andrés Verón Ibaceta



Viernes 15 de julio - 15 hs. – Obra: De Acá y Allá, homenaje al Circo Criollo - Grupo: Los Clown del Pasaje – Director: Esteban Parola



Sábado 16 de julio - 15 hs. – Obra: Los Sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas – Grupo: Compañía Teatral Saturno – Director: Antonio Gómez



Domingo 17 de julio - 15 hs. – Obra: Quepa' te pasa Juancito? – Grupo: Skené – Dirección: Verónica Fernández



Lunes 18 de julio - 15 hs. – Obra: Kamishibai, Teatro de papel y goma espuma - Grupo: Los Títeres de El Asunto – Directora Karen De Micheli



Martes 19 de julio - 15 hs. – Obra: De mitos y leyendas... Angaú - Grupo: La Yapa y Elenco Concertado – Dirección: Dirección: Edu Morales



Miércoles 20 de julio - 15 hs. – Obra: La niña que fue Cyrano – Elenco Concertado – Director: Alejandro Bonello



Jueves 21 de julio - 15 hs. – Obra: Terapia – Elenco Concertado – Director: Adrián Avalos



Viernes 22 de julio 15 hs. – Obra: Arlequino Correntino - Elenco Concertado – Director: Edu Morales



Sábado 23 de julio 15 hs. – Presentación de la Editorial del INT – Charla 20 años de la Editorial INTeatro