Entregan certificados a participantes del programa Codo a Codo 4.0

Miércoles, 06 de julio de 2022

En un marco de constante apoyo hacia la capacitación en informática y nuevas tecnologías, el Gobierno provincial entregó este miércoles certificados a los participantes del programa “Codo a Codo 4.0”, una iniciativa llevada a cabo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Coordinación.



El objetivo de la capacitación fue brindar herramientas que faciliten la inserción laboral en el sector Informático (IT), y en particular fomentar la participación de las mujeres, con el fin de incentivar su empleabilidad. Para eso, se estableció un cupo del 50% de vacantes destinadas a ellas, lo que permite que todos los años se incremente el número de inscriptas y egresadas en habilidades tecnológicas, para insertarse y desarrollarse en el área de la programación.



Orlando Macció, titular del Instituto Correntino de Economía del Conocimiento (ICEC), declaró durante el acto que el Gobierno desea que los participantes puedan llegar a formar parte de la cadena productiva de la provincia, “no solo las de IT sino también las tradicionales”.



La capacitación estuvo destinada a mayores de 18 años, con el secundario completo y con niveles básicos en programación e inglés, estando principalmente dirigido a quienes buscan desarrollarse profesional y personalmente para ampliar sus oportunidades laborales de acuerdo a los desafíos que plantea el siglo XXI.



Algunos de los participantes tomaron la palabra y contaron su experiencia, resaltando que estos espacios “crean comunidad” y que son accesibles debido a su flexibilidad horaria.



Fue una propuesta de modalidad virtual, de más de 200 horas de duración y 20 semanas de cursado; con tutores designados por el programa que acompañaron a los estudiantes durante la cursada y fueron el enlace entre éstos y los docentes.