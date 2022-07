Se vienen los Juegos Culturales Correntinos 2022

Miércoles, 06 de julio de 2022

El Salón Verde de Casa de Gobierno fue el ámbito propicio en donde esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la 17º edición de los Juegos Culturales Correntinos 2022, destinado a jóvenes de 12 a 18 años y a adultos mayores (más de 60 años) de toda la provincia

Estarán divididos en las categorías: Sub 15 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2022); Sub 18 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2022), Categoría Única (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2022) y adultos mayores de 60 años.



El acto de presentación fue encabezado por el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, acompañado por el secretario de Deportes, Jorge Terrile y el coordinador provincial de los Juegos, Hernán Molina, quienes ofrecieron los detalles que hacen a dicho programa, que ya tiene una antigüedad de 17 años, promoviendo en Corrientes la potencialidad del arte como herramienta para la reflexión individual y colectiva, el desarrollo de la capacidad crítica, la potencialidad para el fortalecimiento de la autoestima personal y los lazos comunitarios y la consideración como herramienta para la inclusión y la promoción social.



También se dieron cita en la oportunidad, representantes del ministerio de Educación, directores de Cultura de municipios de la Provincia, ex participantes de los Juegos Culturales e invitados especiales.



Se estima para esta edición la participación de alrededor de 3.000 personas, entre jóvenes y adultos mayores, en representación de 25 municipios que ya ratificaron su asistencia.



Quienes tomen parte de los Juegos Culturales Correntinos, competirán en una de las siguientes disciplinas: en la categoría única lo harán en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en la categoría Sub 15 y Sub 18 en canto solista, Freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos Mayores lo harán en canto solista, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía y danza. Cabe resaltar que se incorporó además una categoría para personas con discapacidad en la disciplina de fotografía, para jóvenes de 12 a 18 años.



Al tomar la palabra, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, manifestó que “esto forma parte de la visión del gobernador Gustavo Valdés, que nos incentiva a vincularnos con los diferentes municipios”, y consideró que los Juegos Culturales “son unas de las actividades más federales”, ya que vincula a más de 3 mil jóvenes y adultos mayores.



Para finalizar, el referente de Cultura resaltó el valor de que aquellos talentos “ocultos en el interior provincial” se den a conocer; y en este contexto resaltó la figura presente de Damián Ayala, oriundo de Rosario y criado en Goya- Corrientes, que participó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y quedó dentro del team de Soledad Pastorutti.



En tanto, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, señaló que tanto la cultura como el deporte, son parte de “una política de estado” implementada por el gobernador Gustavo Valdés, subrayando que año a año, Corrientes muestra todo su potencial en los Juegos Nacionales, como una verdadera muestra de integración y confraternidad.



“Tenemos muy buenos recuerdos de las ediciones anteriores y no tenemos dudas que para este año la participación de Corrientes volverá a ser masiva”, finalizó afirmando Terrile.



Por su parte, Hernán Molina, en su carácter de máximo responsable de la organización de los Juegos Culturales Correntinos, destacó que luego de la virtualidad impuesta por la pandemia, este año se vuelve a la presencialidad, con todo lo que ello implica y con el renovado entusiasmo de las distintas comunas.



Molina puso de relieve que este programa, que tiene una antigüedad de 17 años de implementación en todo el territorio provincias, es la muestra de “un verdadero trabajo en red”, donde entidades educativas, públicas y privadas, Ongs, municipios y provincia, “trabajan en conjunto para asegurar que esta nueva edición alcance el éxito y el brillo que se merece”.



También ofreció sus palabras Antonia Gómez, de la localidad de Ituzaingó, quién ganó en las disciplinas de cuento y pintura en varias ediciones anteriores de los Juegos Culturales y que expresó con emoción sus experiencias, remarcando que en su caso, como adulta mayor, “es reconfortante poder compartir vivencias a través de las manifestaciones culturales y representar de la mejor manera a Corrientes”



Cabe remarcar que el Gobierno de la Provincia, a través de la entonces Subsecretaría de Cultura, implementó desde el año 2006 el programa Juegos Culturales Correntinos, que ha crecido no solo cuantitativamente sino cualitativamente, y para el Instituto de Cultura de Corrientes es una política de estado mantener el programa, sumando nuevas disciplinas que permitirán abarcar un mayor número de participantes.



Instancias



El certamen comenzará con las instancias locales, a desarrollarse entre el 11 de julio al 5 de agosto, mientras que las zonales tendrán lugar del 16 al 26 de agosto, en sedes que se resolverán entre las comunas que decidan adherirse al programa.



La final Provincial se llevará a cabo el 15 de agosto en el Teatro Oficial Juan de Vera y los ganadores representarán a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita, con sede en la ciudad de Mar del Plata, del 25 al 29 de octubre, y en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores, del 7 al 11 de noviembre en San Luis.



Debido al crecimiento del programa, desde el año 2012, la instancia provincial de los Juegos Culturales es una Sub Sede del Certamen Pre Fiesta Nacional del Chamamé y varios de los jóvenes que fueron seleccionados han ganado la Gran Final y se consagraron Revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Cierre a pura música



A modo de corolario en el Salón Verde, hubo una demostración musical de parte de Damián Ayala, ganador de ediciones anteriores de los Juegos Culturales Correntinos y actual participante del programa La Voz Argentina, quién deleitó a los presentes con un par de canciones, haciendo dúo en una de ellas con Lorena Larrea Catterino.