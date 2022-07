Entregaron netbooks a estudiantes de Caá Catí y Palmar Grande

Miércoles, 06 de julio de 2022

El Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Educación, realizó esta mañana la entrega de 136 netbooks a establecimientos educativos de Caá Catí y Palmar Grande. El acto tuvo lugar en la escuela Normal “Almirante Guillermo Brown”, y fue encabezado por la ministra de Educación, Práxedes López y el intendente, Jorge Omar Meza.



Participaron de la entrega de netbooks el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, director General de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez, director de Sistemas, Carlos Encina, rectora del colegio Almirante Brown, Nilda Cáceres, rectores invitados, docentes, alumnos. En la oportunidad se realizó la entrega de elementos sanitizantes, deportivos, administrativos y útiles escolares.



“Les transmito el saludo del gobernador, Gustavo Valdés que es la persona que tiene como eje fundamental la educación en la provincia, cuando en época de pandemia decide que cada alumno que ingrese al nivel secundario tuviera su dispositivo para trabajar desde la distancia porque no sabíamos cuando íbamos a volver”, dijo la titular de la cartera educativa y además contó que el gobernador pensó en esa post pandemia, donde se viene la educación digital que es lo que va a permitir otros conocimientos en el umbral de la revolución tecnológica. “Tenemos la plataforma de contenidos audiovisuales Corrientes Play, donde está todo el contenido para reforzar el aprendizaje, así como también contenidos transversales de Educación Emocional y ESI, agradezco a los docentes que se apropiaron de estos contenidos en época de pandemia y que siguen trabajando intensamente, nosotros desde el gobierno Provincial acompañamos con la implementación de diferentes programas y capacitaciones”.



“Estamos analizando fuertemente en incorporar las jornadas extendidas o completas, nosotros tenemos en Corriente 43 escuelas con jornada extendida, pero queremos llevarla al primer ciclo, eso va a implicar seguramente más fuente laboral o seguramente un adicional para cada docente, tenemos que trabajar para mejorar en matemática y lengua, debemos retomar la lectura en voz alta, leer libros, enseñar matemáticas con resolución de problemas”, remarcó la funcionaria educativa.



A los tutores instó a continuar acompañando en la educación de sus hijos para que terminen la escuela secundaria: “ Tenemos que trabajar en equipo porque solo no podemos, para crear los momentos propicios para para que ellos vuelvan a la escuela, tenemos programas específicos y docentes que acompañan para que esa trayectoria debilitada se pueda retomar con éxito para finalizar la educación secundaria”, dijo y luego se dirigió a los estudiantes: “ Estas netbooks son para ustedes, comienzan a ver el futuro y contenidos que ustedes van a acceder por propia voluntad, queremos que ustedes se apropien de la plataforma para seguir estudiando, para que ese alumno que falta a la escuela pueda seguir conectado y seguir estudiando, deseo que se apropien de ello, empiecen navegar por el conocimiento y que realmente les sea muy productivo”.



En el mismo sentido, el intendente Meza dijo:” Esta herramienta les permitirá pensar en el futuro, seguir perfeccionándose, capacitándose e incluirse, agradezco esta decisión del gobierno provincial. También desde nuestro municipio estamos aportando wifi gratuito en dos plazas de la localidad, donde podrán acceder libremente a internet”.



Por su parte la rectora del colegio Almirante Brown destacó la importancia de la netbook en esta etapa de conectividad:” Agradezco la posibilidad que estamos disfrutando del wifi en toda la escuela desde hace muy poco tiempo, si tuviésemos la netbook y no tenemos conexión es muy poca la utilidad y esto es importante de resaltar, es más que un agradecimiento que se dé esta posibilidad que la esperábamos durante mucho tiempo. Así como también quiero agradecer las refacciones que realizo el Gobierno Provincial que nos permite hoy estar disfrutando de un espacio digno donde trabajamos tanto alumnos como docentes, es fundamental”.



Finalizando el acto, el director de Sistemas explicó en que consiste el programa “Incluir Futuro” y destacó que el 90% de los establecimientos educativos de la provincia ya cuentan con un servicio de internet: “Avanzamos no solo en la distribución de este dispositivo, moderno con la última característica y procesador, es un equipo que les va a servir para toda su trayectoria educativa para cada uno de los espacios curriculares que ustedes tienen, aquí tendrán programas aplicados para esos espacios, van a poder acceder al 90% de los conocimientos a través de internet en la escuela en sus casas en donde ustedes están con este equipamiento”.



Los establecimientos educativos que recibieron las netbooks fueron:



Centro de formación profesional Caá Catí (48), (Caá Catí-General Paz)



Colegio Secundario” José Silvio Costa” (24), (Palmar grande - General Paz)



Anexo colegio Secundario” José Silvio Costa” (Escuela N° 613 rural) (3), (Punta Grande - Mburucuyá)



Extensión áulica colegio Secundario” José Silvio costa”, (Escuela N° 490), (9), (Tacuaral- General Paz)



Escuela Normal “almirante Guillermo Brown”, (52) (Caá Catí- General Paz)