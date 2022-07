Se realizó el segundo encuentro presencial 2022 de “La lectura, la escritura y la matemática en la escuela primaria”

Viernes, 01 de julio de 2022

Esta mañana, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, participó de la apertura del Segundo encuentro presencial del Programa “Libros para aprender: la lectura, la escritura y la matemática en la escuela primaria”, que se realizó en el aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y políticas de la ciudad de Corrientes

El programa Libros para Aprender, es una iniciativa que busca hacer cumplir el derecho de los niños a una educación de calidad y garantizar el acceso universal a libros, aspectos estos esenciales para el aprendizaje de los estudiantes.



Estuvieron presentes en el acto, la presidenta del Consejo General de Educación, María Rollet, desde la dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, Mirtha Dichtiar, directora de Política Socioeducativa, Silvina Romero, Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe, Clarisa Godoy, miembros del gabinete educativo provincial. Desde la dirección Nacional de Educación Primaria, Pablo Clementoni, del Equipo Central, Denise Hilman (Lengua), Matías Maidana (Matemática) y Mariela Madeo (Primaria Digital). Desde la provincia de Misiones, subsecretaria de Gestión Educativa, Cielo Linares y la directora de Nivel Primario, Dora Selva Gallardo.



“Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco del programa Libros para Aprender que tiene como objetivo, dar la continuidad de las tareas iniciada en otros encuentros presenciales y virtuales realizados con anterioridad y que van a permitir profundizar las tareas que van a tener como equipos jurisdicciones, y que podrán profundizar conjuntamente con los referentes que hoy nos visitan desde la dirección Nacional de Primaria”, dijo la titular del Consejo General de Educación y agregó: “Es nuestro deseo que puedan retomar todos esos aspectos fundamentales, y concluir hoy en esta jornada cuales son las mejores estrategias para nuestros docentes para que puedan realizar el mejor acompañamiento y hacer un buen uso de los libros y materiales que van recibiendo en el marco de este programa tan importante”.



En este sentido, el representante del Equipo Central Clementoni indicó: “Para nosotros es un gusto estar hoy aquí, agradezco a las provincias de Corrientes y Misiones por participar de este encuentro que va a poner en el centro la entrega de los libros y poder pensar cuál es la incidencia que vamos a tener los equipos técnicos, supervisores para acompañar el trabajo en las aulas. Necesitamos que los libros estén en manos de los chicos, sabemos que los libros cuando están en sus manos tenemos más posibilidades de generar nuevas condiciones para el aprendizaje, pero también sabemos que con eso no es suficiente y que es fundamental la intervención de los docentes y la planificación de respuestas de enseñanzas que sean contundentes. Todos estos encuentros que estamos teniendo en las provincias, tiene como propósito instalar la pregunta de cómo acompañar el trabajo”.



“Celebramos este encuentro presencial , siempre decimos que desde la virtualidad nos apropiamos de esa herramienta de conectividad y estar constantemente comunicados pero nos nutrimos muchísimo más en estos encuentros, en este caso estamos trabajando con los libros que las provincias están recibiendo y que son muy importantes sostenerlos en el tiempo, que represente una herramienta de construcción colectiva atendiendo a esto que debemos fortalecer en el área de matemática y lengua sin descuidar las demás áreas”, dijo a su turno la directora de Nivel Primario de Misiones.



Finalizando el acto, el subsecretario de Gestión Educativa provincial transmitió el saludo de la ministra de Educación Práxedes López que por cuestiones de agenda no pudo estar presente y expresó: “Sobre este valioso programa, me toco participar en una reunión del Consejo Federal donde el ministro de Educación de la Nación presentaba y nos daba la buena noticia de este programa Libros para Aprender que fue muy bien recibido por todas las jurisdicciones, una inversión importantísima la que por supuesto nosotros como jurisdicción provincial suscribimos y acompañamos desde el primer momento. Recuerdo las primeras reuniones virtuales y presenciales, para nosotros esta forma de trabajar, compartiendo el trabajo en el territorio con las provincias es una modalidad muy buena”, indicó Navias y agregó:” Siempre destacamos esta forma de trabajar con cada una de las provincias, no es lo mismo hacerlo desde la Capital que yendo a cada una de las provincias trabajando en el terreno y con la realidad que nos toca a nosotros trabajar todos los días”.