Resumen de datos meteorológicos del mes de junio en Corrientes

Viernes, 01 de julio de 2022



El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó los datos del mes de junio del presente año que resume los acontecimientos meteorológicos que tuvieron lugar en la ciudad de Corrientes de acuerdo a los registros de la Estación Meteorológica automática instalada en la sede del organismo provincial.

Precipitaciones



Durante el mes de junio el registro de precipitación en la ciudad capital, alcanzó una marca de 38,1 milímetros. La jornada con mayor registro de precipitación fue el día 6 de junio con 34 milímetros de agua caída; el resto de los días con registro de precipitación la marca no llegó ni a los 2 milímetros. En el mes de informe se registraron un total de 8 días de precipitación, siendo 5 de estos 8 días registro de agua atmosférica “rocío”.



En lo que va del año, hasta el mes de informe, la precipitación acumulada ascendió al valor de 648,2 milímetros. Según los gráficos elaborados por profesionales de la gerencia de Ingeniería del ICAA, el pasado mes de junio es el tercer mes con menor registro de precipitación en la serie de datos comprendida del 2013-2022.





Temperaturas



La temperatura máxima registrada fue de 26,7ºC el día 16 de junio a las 15:40 horas. Mientras que la temperatura mínima mensual fue de 5ºC el día 5 de junio a las 05:20 horas. El pasado mes de junio 2022 se sitúa en el segundo lugar (de menor a mayor) en cuanto a temperaturas máximas se refiere de acuerdo a la serie de 2013-2022.



Mientras que en lo que respecta a temperaturas mínimas el pasado mes de junio es el cuarto más frío de los últimos 9 años. Durante el mes de junio la temperatura máxima no superó los 30ºC en ningún día, sólo se registraron 2 días en donde ésta se mantuvo entre los 25ºC y 30ºC. Mientras que la mínima registró su marca entre los valores de 5ºC y 15ºC durante 27 jornadas.



El día 15 de junio la amplitud térmica alcanzó los 13,9ºC, siendo este día el de mayor variación térmica del mes. Así mismo la amplitud superó en 8 días los 12ºC.





Vientos



En relación a los vientos, el registro de mayor velocidad en la estación del ICAA fue de 27,4 kilómetros por hora registrado el día 17 de junio a las 13 horas. La Estación Meteorológica del ICAA registra velocidades medias y sus direcciones, a partir de las cuales se construye la rosa de vientos, se observó la predominancia de la máxima velocidad de vientos medios corresponden a la dirección suroeste (SW), seguida por la dirección sureste (SE), registrándose también actividad en los cuadrantes nor – noreste (N-NE) y nor – noroeste (N-NW).



Los datos meteorológicos del mes de junio 2022 en la ciudad de Corrientes, se encuentran disponibles en tiempo real en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar como así también datos históricos en el Registro de Datos Meteorológicos.