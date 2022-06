Encuentran vivo en una alcantarilla a un niño alemán que llevaba ocho días desaparecido

Jueves, 30 de junio de 2022

La Policía de Oldenburg, una ciudad de 170.000 habitantes en el noroeste de Alemania, lo tuiteó con grandes signos de exclamación: “¡El niño de ocho años Joe está vivo!”.

Después de una búsqueda de varios días, y tras considerar como pista más fiable que hubiera sido víctima de un secuestro, los agentes mostraban así su alivio al encontrar al niño vivo el sábado pasado. El pequeño, que tiene problemas de aprendizaje, sobrevivió ocho días metido en una alcantarilla a apenas 300 metros de su casa, mientras centenares de agentes y voluntarios buscaban frenéticamente en la superficie pistas sobre su paradero.



El caso de Joe, identificado solo con ese nombre debido a las estrictas leyes de privacidad alemanas, ha tenido en vilo al país durante más de una semana, desde que desapareció el 17 de junio del jardín de su casa mientras jugaba. La Policía emprendió una búsqueda a gran escala con drones, helicópteros, perros rastreadores y decenas de agentes a los que se sumaron centenares de voluntarios. A medida que pasaban los días, a la investigación se sumó un equipo de Homicidios al aumentar las sospechas de que podría haber sido víctima de un crimen violento, después de que un testigo asegurara haberle visto en compañía de un hombre sin identificar.



“Ha sido una suerte absoluta”, comentó emocionado Steffan Klatte, el portavoz policial de Oldenburg, en una comparecencia. Un vecino que paseaba por la zona dio la voz de alarma al escuchar “un ruido débil como de lloriqueo” que procedía del subsuelo, justo bajo un desagüe. Los agentes levantaron la tapa de la alcantarilla y allí encontraron al niño, completamente desnudo. No tenía lesiones externas graves, pero estaba deshidratado y padecía hipotermia, por lo que fue trasladado con urgencia a un hospital. Se está recuperando bien, informaron medios alemanes. “De no haber hecho ningún ruido, o si nadie le hubiera escuchado, quizá no le habríamos encontrado nunca”, dijo Klatte.

















