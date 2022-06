Goya: El transporte urbano será prestado una cooperativa

Jueves, 30 de junio de 2022

Este jueves, la cooperativa de trabajo “Vitur” suscribirá un contrato con la Municipalidad de Goya para la prestación del servicio urbano de pasajeros

Lo decidió el Ejecutivo comunal ante la finalización, hoy 30 de junio, de la concesión del servicio por parte de las empresas Silvia-Albizzatti y la decisión de las mismas de no continuar. “Asumimos este compromiso por 180 días que es lo que dura la emergencia”, manifestaron a medios locales los cooperativistas.



Este jueves, 30 de junio, finaliza el contrato entre la actual concesionaria del servicio urbano de pasajeros, las empresas Silvia-Albizzatti, y la Municipalidad de Goya. Y ante la decisión empresarial de no continuar en las actuales condiciones, el Ejecutivo comunal llegó a un entendimiento con la cooperativa de trabajo “Vitur” y esta se hará cargo del servicio.



“Queremos asegurarle a la ciudadanía y llevarle la tranquilidad de que a partir del día viernes (1 de julio) la ciudad no se quedará sin servicio de transporte de pasajeros. Estamos nosotros para cubrir estos 180 días”, manifestaron los dirigentes cooperativistas José Alberto Gómez (presidente) y Juan José Marticorena (secretario).



Marticorena expresó que “Vitur” (viajes y turismo) es una cooperativa de trabajo que tuvo origen en el año 2012. Nos hemos juntado distintos trabajadores del mismo rubro. Hay choferes, mecánicos, chapistas, tapiceros, de todo un poco. Apostamos a la economía popular, en estos tiempos de crisis sabemos que es una buena herramienta de trabajo”.



Comentaron que cuentan con la matrícula nacional otorgada por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) en el 2014 y que un año después lograron la matrícula provincial. Y que el organismo nacional les aprobó “una variedad de actividades como ser el transporte de carga, transporte y almacenamiento de alimento, chapa y pintura, taller mecánico incluido el transporte de pasajeros”.



62 SOCIOS



“Somos 62 socios y hemos alquilado un galpón donde se realiza el trabajo de tapizado, pintura, cortinado de colectivos, reformas, y otras cosas. Hay mujeres también que integran nuestra cooperativa, todos con la ilusión de poder tener una oportunidad laboral más allá que cada uno independientemente tenemos una actividad paralela en lo privado”, contó el Secretario de la cooperativa.



Y agregó: “Ahora se dio esto y gracias a Dios estábamos en condiciones. La Cooperativa está muy contenta. Acá se trata de no dejar a la ciudadanía sin transporte. Esta va a ser una experiencia prácticamente nueva para nosotros. Asumimos este compromiso por 180 días que es lo que dura la emergencia eso es lo que nos comunicaron desde la Municipalidad. Después se llamará a licitación y se decidirá cuál será la empresa definitiva que preste el servicio, pero para nosotros es todo un reto”.



“EL PRINCIPIO DE ACUERDO ESTA”



Cooperativistas y autoridades municipales ya mantuvieron reuniones y lograron entendimientos. Lo confirmó el propio presidente. “Ya nos hemos reunido con las autoridades del Municipio. El principio de acuerdo está, ahora queda firmar el contrato”, dijo José Alberto Gómez.



¿Ya cuentan con las unidades para prestar el servicio? se le preguntó. “Si, alquilamos colectivos como los que están circulando. El mantenimiento de los micros lo hará la propia cooperativa eso produce un achicamiento de gastos”, respondió.



COSTO DEL BOLETO



En cuanto a si va a seguir vigente el Boleto Estudiantil, Juan José Marticorena expresó que “eso es lo que se habló con el Municipio. La tarifa estudiantil sigue y el costo del boleto no varía, va a seguir en $60, y el del Jubilado en $33.



“Como esto se dio todo a último momento, nos enfocamos en el servicio. Las máquinas expendedoras de boletos están llegando a Goya, así que seguramente en los primeros días se va a cobrar en efectivo. Y a los chicos que suban con la tarjeta estudiantil se les va a cobrar la diferencia o nada”, indicó el Secretario de la Cooperativa.



Anunció que “los micros ya están en Goya” y que van a empezar a prestar servicio este viernes “con una frecuencia mínima de 6 unidades, con el compromiso de extender a 12 unidades, ese es el pedido del Municipio”.



EL MISMO RECORRIDO



Respecto a si modificarán el recorrido o seguirá el actual, dijo “estuvimos estudiando el recorrido, no queremos hacer ningún tipo de cambio, somos conscientes que es una tarea muy difícil la de reconstruir el transporte urbano en Goya. Así como asumimos ese compromiso, estamos más comprometidos en darle una frecuencia pareja a la gente”.



Marticorena contó también que tienen pensado “hacer una terminal norte y una terminal sur que sean reguladoras de las frecuencias para que no haya mucho espacio entre y Coche”, y adelantó que quieren instalar una aplicación “para que cada goyano tenga en su teléfono y pueda saber a qué hora va a pasar el colectivo por la parada cerca de su casa”.



Los directivos cooperativistas manifestaron que “hay muchas cosas por hacer, queremos mejorar esto. Queremos que la gente nos conozca en estos 180 días porque para nosotros es una prueba de fuego y es una experiencia muy importante tanto para la cooperativa como para el sector cooperativo”.



FIRMA DE ACUERDO



Este jueves se firmará el acuerdo y por la tarde, en la plaza, va a ser la presentación en sociedad. “Va a ser algo sencillo porque sabemos la situación que están atravesando los choferes de la otra empresa. Nosotros no venimos a festejar nada. Será un acto con la bendición de las unidades y muy respetuoso”, señaló Marticorena.



Presidente y Secretario agradecieron al Ministerio de Producción de la Provincia, “que siempre nos brindó su apoyo a través de la Dirección de Cooperativas” y también a la FEDECOOP que está federada a CONARCOOP. “Estamos muy bien representados y contamos con el apoyo de ellos. En las cooperativas no hay un patrón, no hay un jefe, acá trabajamos todos”, remarcaron.



“Estamos para cubrir una emergencia, vamos a escuchar las sugerencias, los pedidos y trataremos de cumplir con todo para que esto funcione”, expresaron los cooperativistas.-