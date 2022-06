En Alvear, Valdés encabezó la entrega de notebooks y anunció la refacción integral del Colegio Secundario “Dr. Mamerto Acuña”

Jueves, 30 de junio de 2022

Esta mañana en Alvear el gobernador Gustavo Valdés, en un acto realizado en el Colegio Secundario “Dr. Mamerto Acuña”, presidió la entrega de 154 notebooks a establecimientos educativos de dicha localidad, en el marco del programa “Incluir Futuro”. Además, en la ocasión el Mandatario anunció la refacción integral de la institución.



El acto comenzó con el ingreso del gobernador Valdés junto a su comitiva y acompañado del intendente Salvarredy al secundario “Dr. Mamerto Acuña”, ubicado sobre la calle Centenario 951, entre Marcelino Acuña y Francisco Susini. Seguidamente, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino.



Seguidamente, el Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación, hizo entrega de: una bandera de izar Argentina y una de Corrientes, un kit con elementos de limpieza, un set de útiles para el nivel secundario, un globo terráqueo, mochilas, pelotas, colchonetas, pizarrones, y camisetas.



En este contexto, las autoridades presentes entregaron las notebooks a 154 alumnos. Los colegios beneficiados con la entrega de dispositivos fueron: el anexo y el colegio secundario "Dr. Mamerto Acuña" (Esc. 602 Rural); la escuela Agrotécnica "José m. Malfussi"; y la extensión áulica que funciona en la Escuela Nº 686 (colegio secundario Dr. Mamerto acuña).



Al finalizar el acto, el Mandatario provincial de dirigió a la obra de pavimentación que se está realizando por Calle Susini.







Gobernador Valdés



Ni bien tomó la palabra, el gobernador Gustavo Valdés anunció ante los presentes que la Provincia destinará una importante inversión refaccionar a nuevo el Colegio “Dr. Mamerto Acuña” en la localidad, para que “luzca como se merece y los docentes y alumnos tengan el mejor ámbito para desarrollar sus actividades”.



Seguidamente, el mandatario destacó la inversión en educación, mencionando que en material salarial se destina el 60 por ciento a sueldos de dicho sector y el 40 por ciento restante al resto de la administración pública.



Tras señalar que también es fundamental la inversión que el Gobierno realiza en infraestructura escolar, Valdés puso de relieve que se está logrando de manera plena el objetivo de llegar con conectividad los colegios en cada rincón de la Provincia, con especial énfasis en las escuelas rurales y de zonas más alejadas.



En tanto, el titular del ejecutivo provincial subrayó que con el avance de la tecnología, actualmente internet concentra el 90 por ciento del conocimiento y la información y señaló que en medio de la pandemia, los docentes tuvieron que reinventarse para adaptarse a la virtualidad, al igual que los alumnos. “Ante estos desafíos fue necesario empezar a crear plataformas educativas, pero también nos encontramos con el inconveniente que los alumnos no con contaban con dispositivos electrónicos y no había contenidos”, dijo al respecto Valdés.



Para el gobernador, “Incluir Futuro no es solamente entregar una computadora, va más allá. Conlleva todos los contenidos desarrollados digitalmente para que en el caso que haya que apelar a la virtualidad, se pueda seguir dando clases normalmente” y valoró que dichas plataformas se crearon con el esfuerzo propio de los docentes y los alumnos correntinos, logrando de esa manera que “la educación llegue a todos por igual”.



Continuando con sus conceptos, Valdés precisó que la Provincia ya lleva adquiridas 25 mil computadoras y ya se compraron otras 20 mil más, a la vez que aseguró que se va a ir acelerando el proceso de entrega de las mismas y de la generación de los materiales, a través de la recientemente creada Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales.



Para concluir, Valdés afirmó que la pandemia nos ayudó a enseñar que más allá de la tecnología “nuestros docentes son irreemplazables” y que las computadoras y los contenidos son el apoyo para seguir trabajando en pos de la educación pública y gratuita, para que “Corrientes sea una de las grandes provincias del futuro”.







Práxedes López



La titular de Educación hizo foco en la creación de los contenidos digitales de Educa Play y Corrientes Play, complementarios a la entrega de las computadoras. Contó que ya se encuentran disponibles todo el material para primer año y se trabaja en los demás. “Sin duda son una gran herramienta, para alumnos y también docentes”.



“Hace poco se creó la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, que de ahora en más será la encargada de generar este material y además realizar asesoramiento y capacitaciones”, agregó López.



Literatura y Matemática serán contenidos transversales a los anteriores descritos, comentó la funcionaria, debido a su importancia y con el objetivo de que los alumnos terminen el secundario “con todas las competencias necesarias”.







Intendente Salvarredy



El jefe comunal manifestó su satisfacción por los dispositivos entregados a los adolescentes en la oportunidad, ya que “ustedes son el futuro de Alvear”, señaló el mismo, dirigiéndose a los alumnos secundarios beneficiados. En esta sintonía, Salvarredy valoró la entrega de las notebooks como un hecho positivo “ya que muchos no pueden acceder a la misma”, erradicando, de esta manera, desigualdades en la brecha digital, en materia de educación.



Continuando, el titular del Municipio sostuvo que el mandatario “siempre nos sorprende cada vez que viene, inaugurando cosas: en educación, seguridad, salud pública y otros convenios” y para cerrar, ratificando su agradecimiento a la gestión del mandatario provincial, indicó que “el gobernador nos dijo en su momento que a Alvear lo iba a ayudar y hoy esto es una realidad”.



Por su parte, el rector del Colegio “Dr. Mamerto Acuña”, José Echavarría, dio la bienvenida a las autoridades, y agradeció al Gobierno provincial por incluir a la institución en el programa “Incluir Futuro”.







Detalles de los dispositivos



En este ciclo lectivo, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Corrientes y la firma TelCo SAPEM, se están entregando de manera paulatina y programada, más de 25.000 notebooks para los alumnos del primer año de las escuelas secundarias de toda la Provincia.



Cabe destacar que el programa educativo digital “Incluir Futuro” permite que los estudiantes reciban notebooks que tienen la característica particular de ser duales, ya que funcionan también como tablets.



Las mismas, ofrecen un microprocesador Intel Z8350, con memoria RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento de 64GB, con pantalla LCD de alta definición y capacidad para conectarse con WiFi.



A la vez, para que cada estudiante pueda aprovechar su dispositivo desde el primer día, también se provee el sistema operativo Windows 10, más una cuenta propia del paquete de herramientas Microsoft Office 365 y el acceso a los materiales educativos que el Ministerio de Educación de Corrientes ofrece en sus sitios web oficiales.



Mediante estos dispositivos los estudiantes acceden a los contenidos digitales especialmente planificados que se encuentran disponibles en las plataformas Educa Play y Corrientes Play.



Presencias



Estuvieron presentes en el acto junto al Gobernador Gustavo Valdés; la ministra de Educación, Práxedes López; el intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy; ministros provinciales; el director de Secundaria, Sergio Gutiérrez; la presidente del Consejo Federal de Educación, Silvina Rolett; los secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial; alumnos beneficiados, docentes y demás autoridades presentes.