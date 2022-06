La Fiesta del Surubí dejó ganancias por $40 millones

Miércoles, 29 de junio de 2022

De acuerdo al informe del estado financiero presentado por COMUPE, el presidente Pedro Sa, informó que, la Fiesta Nacional del Surubí de 2022 alcanzó una recaudación que género un superávit de más de 40 millones de pesos.



En el Salón de Acuerdos, la COMUPE, presidida por Pedro Sa, junto al Intendente Mariano Hormaechea brindó a los medios de prensa, un informe sobre los resultados de la 45º Fiesta Nacional del Surubí.



En la ocasión, miembros de la comisión organizadora acompañaron a Pedro Sá. Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre; el Secretario de Hacienda y Economía, Pablo Antonio Giuliani.



Pedro Sá comentó los distintos eventos que conformaron la Fiesta pasada y destacó los resultados exitosos, en general. Enumeró las mejoras o innovaciones realizadas durante esta Fiesta



Pedro Sa contó cómo se encaró la organización de la Fiesta en el marco de la pandemia. Dijo que, teniendo en cuenta esa circunstancia, tenían que gestionar la Fiesta, que es generadora de recursos y trabajo. Que tenían que administrar la confianza de los pescadores que pagaron la inscripción y de la ciudadanía en general. Y que tenían que trabajar en función de la expectativa de la gente, por la Fiesta del Surubí.



El presidente de COMUPE dijo que fue esencial el apoyo que recibieron de parte del gobernador Gustavo Valdés, antes de empezar incluso el trabajo organizativo. Ese apoyo les dio “la tranquilidad del apoyo en lo que hiciera falta”. Asimismo detalló logros de esta edición de la Fiesta: se mantuvo el valor de las inscripciones del concurso de pesca. Se compraron premios para 290 pescadores. Se hizo una cena de entrega de premios “casi exclusiva para el pescador”. Se cuidó de no colmar el salón “intentando dentro de lo que era posible, cuidar las distancias”. Pedro Sa consideró que estos cuidados hicieron que no aumentaran las cifras de casos de Covid, después de la Fiesta.



Sa marcó como un logro el haber mantenido un diálogo constante con el pescador. “La Fiesta que se vivió fue de consenso con el pescador, todo fue plenamente consensuado”, dijo.



Pedro Sa elogió los diferentes eventos, como el éxito de la peña de los pescadores que se desarrolló en el predio Costa Surubí. Exaltó la fraternidad entre pescadores, que se nota en esa peña. Y que “es una muestra de lo que es nuestra Fiesta”.



Otro hito anunciado por Pedro Sa fue el haber acercado a la institución Prefectura al predio Costa Surubí. Y que se pudo otorgar la licencia de pescador extraordinaria por doce meses para el foráneo, por el solo hecho de participar de la Fiesta del Surubí. “Tenemos 800 foráneos invitados para regresar”, aseguró Sa y añadió que la Fiesta contó con la participación, por medio de sendos convenios, con la Tecnicatura de Turismo del ISG y con la Universidad de la Cuenca del Plata. Los alumnos se sumaron al trabajo de las boleterías y de las cajas de ingreso de la Fiesta y otras áreas de la misma, estos estudiantes fueron remunerados.



Otro acierto mencionado por Pedro Sa fue que se brindaron horarios de acceso libre al predio Costa Surubí. También, que se dispuso para que el escenario central pueda ser apreciado por el público, además del sector de plateas, desde lugares como el cosmódromo o el paseo de adoquines. Se evitó colocar carpas que “interfirieran la vista”.



Por otra parte, en esta edición se completó la construcción e instalación de dos sectores de baños de “gran calidad”. Se rellenaron y consolidaron los suelos del Predio. Y esto se continuará haciendo. Hay un consenso en que “quedó chico el predio, la gente lo entendió así''. Se va a trabajar a futuro”.



Asimismo, en esta Fiesta se habilitó un estacionamiento en el acceso Sur del Predio, con iluminación. Se acondicionó una garita de seguridad y otros espacios.



Pedro Sa elogió y agradeció el apoyo que dio el Gobernador Gustavo Valdés a la Fiesta. El gobierno provincial otorgó un subsidio de 45 millones de pesos que “llegaron directamente a la Municipalidad”. Y que esto se debe a que se trata de subsanar situaciones difíciles que se crearon por casi 3 años, con índices inflacionarios notorios. Esto afectó la capacidad de compra de los recursos con los que contaba la COMUPE inicialmente.



En otra parte de la conferencia, Pedro Sa expresó su agradecimiento a todos quienes colaboraron durante el festival y en la transmisión de los eventos. “En el tema del festival, y la transmisión, felicito a todo el equipo que trabajó en Prensa. A todos quienes hicieron que la Fiesta se pudiera ver desde su casa. Quiero agradecer al intendente Mariano Hormaechea y al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés; al prefecto Walter Rodríguez y al jefe del ejército. Así como a toda la ciudad de Goya, a la comisión de la COMUPE y “a todos que permitieron llevar adelante esta edición, la del encuentro”, dijo Pedro Sa, extendiendo el reconocimiento al comercio e industria que auspiciaron la Fiesta.



INFORME TÉCNICO



Luego de Pedro Sa, habló la tesorera de la COMUPE, Cinthia Fernández quien brindó un informe técnico.



“Iniciamos con un saldo de 6 millones 413 mil pesos”, dijo. Esto incluye premios, tres bienes registrales.



“En la parte de la recaudación de boletería, hubo un “extraordinario apoyo” de toda la ciudadanía. El monto de esa recaudación asciende a más de 39.289.000 pesos.



Los recursos obtenidos por venta de espacios y publicidad, ascendieron a un monto de más de 10.117.000 pesos.



“Los recursos por inscripciones, reinscripciones y actualizaciones con saldo pendiente, totalizaron 2.371.000. El total de recursos de ingresos de la COMUPE fue de 51.117.000. Hoy la COMUPE tiene un total de 40 millones disponibles, resguardados en plazo fijo”.



La COMUPE, en su actual conformación comenzó su trabajo con unos 6 millones de pesos, incluidos tres bienes registrables adquiridos para premios. No se pudieron contar con los recursos de inscripciones, porque la mayoría ya se había pagado anteriormente. Esta comisión no contó con un recurso de inscripción. Por ese rubro estimado, podrían haber ingresado unos 60 millones de pesos.



INTENDENTE HORMAECHEA



En tanto que el intendente Mariano Hormaechea recordó cómo se comenzó a trabajar en la organización del evento. El jefe comunal hizo hincapié en que en esas primeras charlas con el presidente Pedro Sa le transmitió la necesidad de los equipos de trabajo en un contexto signado por problemas como los incendios, la pandemia, la bajante del río.



“Con los resultados puestos, se supo entender esto de conformar equipos para poder hacer todo lo que hacemos en la ciudad”, remarcó el jefe comunal. E insistió en que esto también se logró con las distintas áreas municipales.



El Intendente destacó el equipo de la COMUPE y la combinación armoniosa de experiencia y renovación. “Sabíamos que íbamos a tener mucha concurrencia. Sobre el final, todas las adversidades se fueron despejando. Al final el mayor problema terminó siendo la altura del río y no sabíamos si se podría hacer o no la largada”.



También, el intendente Hormaechea ponderó y agradeció enfáticamente el apoyo que dio el gobernador Gustavo Valdés. Y que este respaldo a la Municipalidad y a la COMUPE, lo recibieron del primer mandatario en los primeros días de la organización.



El intendente enfatizó: “Esta es la Fiesta de los goyanos, de los correntinos. Y ha trascendido. Ha subido un escalón un poquito más alto. La Fiesta ya no es de los goyanos sino de todos. Tenemos un gran desafío hacia lo que se viene. Sabemos las deficiencias que hemos tenido. Ya estamos empezando a proyectar lo que va a ser la próxima fiesta. En algunos aspectos tenemos que trabajar porque la próxima fiesta nos va a traer nuevos desafíos y nuevas expectativas”, finalizó.