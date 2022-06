Encuentro de Autos Clásicos como anticipó de las vacaciones de invierno en Ituzaingó

Miércoles, 29 de junio de 2022

En el inicio de julio, mes del receso invernal en la República Argentina, los diferentes municipios se encuentran coordinando actividades que serán de gran atracción de turistas y visitantes.

En tal sentido, la localidad de Ituzaingó prepara el Encuentro de Autos Clásicos, los días 8, 9 y 10, en el predio del ex club Yacyretá.



El evento, que espera la concurrencia de alrededor de 200 vehículos, es organizado por la barra de amigos “Itu Clásicos” por lo que en la jornada de hoy sus miembros se acercaron hasta la Capital correntina para brindar precisiones al respecto.



En casa Iberá se llevó a cabo la presentación con la asistencia del subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Klaus Liebig; el subsecretario de Desarrollo Turístico Regional y Coordinación de Eventos del ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, Oscar Macías; la secretaria de Turismo de Ituzaingó, Amelia Ramírez y el coordinador del evento, Carlos Martin.



Es importante señalar que el Encuentro de Autos Clásicos forma parte del calendario turístico del municipio de Ituzaingó, siendo considerado uno de los más convocantes de la región. Con una concurrencia de 200 vehículos participantes, tiene su asidero en los que gustan de estas unidades de colección, ya que esta pasión incluye a participantes provenientes de Misiones, Chaco, Entre Ríos, La Pampa y San Juan, entre otras localidades de Corrientes.



Como en ediciones anteriores, la propuesta es realizar un evento familiar que consiste en la exposición de autos antiguos, clásicos y especiales, al aire libre, cuya concurrencia es, en su mayoría, de adultos y aficionados.



Este encuentro cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo del Municipio de Ituzaingó y del Gobierno provincial, en este caso a través del Ministerio de Turismo colaborando en temas de logística y difusión.



Declaraciones



En representación del Ministerio de Turismo, el Subsecretario Liebig dijo que conforme a lo previsto, este encuentro será exitoso, “esperamos que se acerquen todos los amantes de los fierros y que la familia acompañe”.



Por otra parte, el organizador del evento agradeció al Ministerio de Turismo por el espacio para la promoción. “Estamos muy contentos, tenemos muchas expectativas, ya que lo hemos promocionado en varios eventos, ciudades y provincias”, aportó Carlos Martin.



Asimismo, dio a conocer que “Itu Clásicos” barra de amigos es el nombre de un grupo de aficionados que poseemos el hobby de los autos, hacemos todo a base de colaboración y se destaca lo que elige el público. Por consiguiente, se destaca al que viene de más lejos, al auto más antiguo, etc.



Al mismo tiempo, Martin informó sobre el desarrollo de lo que serán las actividades en este encuentro donde predomina la muestra estática de los vehículos, además habrá diferentes eventos a lo largo del fin de semana. Bandas y show musical en vivo, pruebas de manejo, entrega de premios y distinciones. Mientras que el domingo 10 de julio, a las 8 tendrá lugar la concentración de autos y visitarán la represa donde la gente podrá tomarse fotografías en ese escenario.



“Éste es un evento familiar muy agradable, muy tranquilo, se hace en un predio ex predio del Club Yacyretá, que está muy bien ubicado frente al río Paraná. Hoy, en el 9° Encuentro participarán alrededor de 200 autos”, remarcó.



Finalmente, Amelia Ramírez comentó: "estamos ansiosos esperando este evento, ya que convoca mucha gente que completa nuestras plazas hoteleras". “Para nosotros como municipios es un honor poder acompañar a este grupo de amigos que posicionó a Ituzaingó para lo que es el encuentro de motos en su momento”, advirtió la funcionaria municipal y agradeció al Gobierno de la Provincia que siempre los acompaña en la difusión y logística de los eventos.