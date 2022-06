Valdés llamó a "una revolución del conocimiento", en una nueva entrega de notebooks

Martes, 28 de junio de 2022

El gobernador encabezó una nueva entrega de computadoras a establecimientos secundarios de Capital. 1.027 dispositivos fueron otorgados "para generar una revolución dentro del contenido digital". Por otra parte, el mandatario informó que el Gobierno invertirá en la compra de 25 mil notebooks más para extender la iniciativa.









En el marco del programa “Incluir Futuro”, el gobernador Gustavo Valdés presidió esta mañana la entrega de 1.027 notebooks a 11 establecimientos secundarios de Capital, en un acto desarrollado en el Colegio “Dr. René Favaloro”, ubicado en el barrio Doctor Montaña.



El mandatario subrayó en la oportunidad que los más de mil estudiantes de primer año de nivel secundario que recibieron sus notebooks se incorporarán plenamente a su proceso de formación y con ellas, ampliarán sus conocimientos y mejorarán sus aptitudes para desenvolverse en una sociedad vertiginosa.



“La educación del siglo XXI debe combinar presencialidad con virtualidad, siempre con la capacitación docente y la motivación estudiantil como ejes: por eso continuaremos invirtiendo en tecnología, formación y estimulación, garantes del desarrollo de nuevas oportunidades”, acotó al respecto Valdés.



La entrega de las computadoras tuvo como destinatarios a los alumnos de segundo año, teniendo en cuenta que este programa fue lanzado por el gobierno de Corrientes en el 2021, por lo cual se hizo efectiva la entrega a los quienes ingresaron al sistema educativo secundario durante dicho ciclo lectivo.



Los colegios beneficiados con la entrega de dispositivos fueron: Colegio “Dr. René Favaloro” (133), Colegio “Edgar Romero Maciel” (124), Colegio “Fernando Piragine Niveyro” (56), Colegio Juana F. Cabral (72), Colegio “Presidente Arturo Frondizi” (114), Colegio “Presidente Juan Domingo Perón (22), Colegio del Barrio Apipé (129), Escuela Técnica “Juana Manso” (86), Escuela Técnica UOCRA “Islas Malvinas” (111), Extensión Aúlica Colegio “Brigadier Pedro Ferré” –Escuela Nº 430- (73) y Colegio “Brigadier Pedro Ferré” (107).



El programa educativo digital “Incluir Futuro” permite que los estudiantes reciban notebooks que tienen la característica particular de ser duales, ya que funcionan también como tablets.



En este ciclo lectivo, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Corrientes y la firma TelCo SAPEM, se están entregando de manera paulatina y programada, más de 20.000 notebooks para los alumnos del primer año de las escuelas secundarias de toda la Provincia.



Las mismas, ofrecen un microprocesador Intel Z8350, con memoria RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento de 64GB, con pantalla LCD de alta definición y capacidad para conectarse con WiFi.



A la vez, para que cada estudiante pueda aprovechar su dispositivo desde el primer día, también se provee el sistema operativo Windows 10, más una cuenta propia del paquete de herramientas Microsoft Office 365 y el acceso a los materiales educativos que el Ministerio de Educación de Corrientes ofrece en sus sitios web oficiales.



Mediante estos dispositivos los estudiantes acceden a los contenidos digitales especialmente planificados que se encuentran disponibles en las plataformas Educa Play y Corrientes Play.



Gobernador Valdés



“Incluir futuro no es solo acortar la brecha digital o entregar computadoras, es un concepto más amplio”, comenzó diciendo Valdés en el transcurso del acto y habló sobre cómo la pandemia desnudó la necesidad de conectividad y la falta de contenido local en la web, por lo que se tomó la decisión desde el Gobierno de generar este programa.



“Convocamos a docentes para que creen el contenido sobre nuestra cultura, gastronomía, historia y más, para que se pueda acceder a ellos desde cualquier punto de la provincia”, continuó el gobernador.



Asimismo, comentó que la totalidad de contenidos para primer año ya se encuentra disponible en los sitios Corrientes Play y Educa Play, y que se trabaja para hacer lo propio con los de los demás años con una inversión importante. “Por todo esto podemos decir que es la revolución del conocimiento hecho por y para los correntinos”, sostuvo.



“Las notebooks son entregadas a cada joven que ingresa al nivel secundario, el año pasado se compraron 20.000 computadoras y ahora se invierte en otras 25.000”, puso de relieve el mandatario, informando que solamente quedan unas 3.000 por entregar a los establecimientos educativos, denotando que el Programa marcha de manera óptima.



El acto



En el inicio del acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual, se dirigió a los presentes, en calidad de anfitriona, la rectora, profesora Alba Montero, quien agradeció en nombre de la comunidad educativa y de todas las escuelas presentes al gobernador Gustavo Valdés y al ministerio de Educación, que el citado establecimiento haya sido seleccionado para este entrega que representa un valioso aporte para reducir la brecha digital y avanzar hacia el conocimiento.



“Es fundamental para los alumnos acceder a estas modernas herramientas digitales educativas, con exigencias mayores y nuevos desafíos”, manifestó Montero, remarcando que también para los docentes la tarea es ardua, fortaleciendo la enseñanza en un mundo cada vez más complejo y global, incorporando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, “lo que es no es solo una necesidad, sino el camino para avanzar hacia una educación de calidad”.



Ministra Práxedes López



“Estas acciones responden a una política encomendada por el gobernador Valdés que tiene como eje la educación pública y gratuita para generar igualdad de oportunidades”, dijo a manera de introducción la ministra de Educación, Práxedes López, destacando que ya se cuenta con una Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales que desplegará e implementará las plataformas de contenidos digitales en la Provincia.



Tras subrayar que se presenta un “enorme desafío con nuestros queridos docentes, con quienes estamos trabajando juntos para lograr los objetivos”, la ministra remarcó que Corrientes ha avanzado notablemente en lograr la terminalidad en las escuelas secundarias. “La media nacional es del 49% y Corrientes reduzco ese porcentaje al 25%”, precisó, acotando que es clave el trabajo de los docentes para que “cada alumno de Corrientes pueda finalizar sus estudios secundarios”.



Continuando, la ministra mencionó que se avanza con pasos firmes en los Concursos para directivos, al igual que en el proceso de titularización para los docentes, que va a posibilitar la pertenencia a un determinado lugar.



Para concluir, Práxedes López pidió a los estudiantes retomar el hábito de la lectura e hizo un llamado a los padres y las familias a acompañarlos en su educación.



Intendente Tassano



Por su parte, el intendente Eduardo Tassano mostró su satisfacción por participar de esta entrega tan significativa y acompañar al gobernador Valdés en todas estas acciones en “pos de mejorar la calidad de vida de los correntinos”.



“En este caso, se apunta a disminuir la brecha tecnológica en las escuelas, para preparar a nuestros jóvenes hacia un futuro mejor”, aseveró el jefe comunal capitalino.



A su vez, Tassano se dio tiempo para resaltar el trabajo conjunto Provincia – Municipio para mejorar el barrio Doctor Montaña, mencionando en ese sentido las distintas obras que se vienen encarando, como ser enripiado y la instalación de luces Led en avenidas y calles, además de ratificar que el barrio tendrá su Paseo Costero sobre el Arroyo Pirayuí, siendo un espacio verde de vital importancia para los vecinos.



Presencias



Acompañaron en el acto al gobernador Gustavo Valdés, el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, los ministros, de Educación, Práxedes López, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Seguridad, Buenaventura Duarte, de Justicia, Juan José López Desimoni y de Industria, Mariel Gabur, la presidenta del Consejo General de Educación, Silvia Rollet, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, la rectora del Colegio “René Favaloro”, Alba Montero, rectores, supervisores, directores, docentes y demás autoridades.



Declaraciones a la prensa



Tras la entrega de los dispositivos, Valdés tomó contacto con la prensa donde habló sobre distintos tópicos. Uno de ellos fue la Hidrovía, donde expresó su reclamo de que se incluya al Paraná superior y el balizamiento del río para dinamizar la economía local y regional. “Estamos haciendo un puerto (en Ituzaingó) y apostando a desarrollar el norte argentino, ojalá que el presidente nos escuche y podamos integrarnos fluvialmente, es lo más conveniente para todos”.



Sobre el faltante de gasoil que padece el país, declaró que es un tema que se veía venir y que se advirtió a Nación en una anterior reunión del Norte Grande. “Pedimos que se tomaran las medidas y contestaron que iba a haber faltante, fue una subestimación y se debe solucionar de forma inmediata”.



Ante la preocupación que conlleva la crecida del río Uruguay, dijo que el Gobierno está alerta con los intendentes y Defensa Civil.



También comentó que se está monitoreando la inflación para próximas recomposiciones salariales: “Debemos proteger y llevar fortaleza al bolsillo de los trabajadores”.



Por último, anunció que la semana que viene su agenda contempla inauguración de obras y otras entregas de Incluir Futuro en la Capital.