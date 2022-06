Mirtha Legrand no arregló con Eltrece: en qué canal trabajará Lunes, 27 de junio de 2022 Mirtha Legrand no arregló con eltrece, y desde la productora de Nacho Viale informaron que la diva de los almuerzos quedó en libertad para negociar con otros canales.

El vínculo, que comenzó en 2014, parece haber llegado a su fin. La productora Story Lab confirmó a través de sus redes sociales el “vencimiento del llamado ‘derecho de preferencias’ o ‘primera opción’ en beneficio del canal”.



“Luego de haber entregado la última propuesta del día 09/06/2022, no hemos podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”, detalló la empresa, y agregó: “Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”.



En tanto, desde el Grupo Clarín señalaron que sobre la salida de Legrand, de 95 años, “por ahora no hay nada que comunicar al respecto”, de acuerdo con Télam.



Cabe recordar que en marzo pasado surgieron rumores de que tanto Mirtha como su nieta Juana Viale estaban siendo tentadas por América. Otro que se podía meter en la puja es Telefe, único canal en el que nunca trabajó.



Mirtha Legrand, quien recientemente se recuperó de Covid-19, anunció en los premios Martín Fierro que pronto volverá a la pantalla para conducir sus programas, luego de ser reemplazada momentáneamente por su nieta.