Últimos días para sumarse a la XII Feria Provincial del Libro Lunes, 27 de junio de 2022 El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para el sector editorial de la provincia de cara a la XII Feria Provincial del Libro, a realizarse desde el 14 al 24 de julio en la Ex Usina. Tienen tiempo hasta este jueves 30 de junio y los interesados podrán realizar consultas al mail flcorrientes2022@gmail.com



La edición 2022 de la Feria Provincial del Libro de Corrientes será en formato presencial tras dos ediciones desarrolladas de forma virtual dada la pandemia, y tiene por objetivo reconocer, dar visibilidad y fortalecer los circuitos comerciales del sector editorial de la provincia y los vínculos entre sus actores y la comunidad en general.



El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, afirmó que “desde el Gobierno de la Provincia apoyamos al sector editorial y entendemos que es un círculo virtuoso que este evento -que viene sucediendo en el tiempo desde hace once años- genera en sí mismo procesos que permiten atender las diferentes necesidades del sector: acompañar al escritor, al editor, a los planes de lectura que lleva adelante el Ministerio de Educación, y a las actividades conexas al sector editorial. La cultura moviliza una economía no siempre tenida en cuenta y la industria editorial tiene gran potencial en la región”.



Agregó además que “después de dos años de pandemia hay una gran expectativa por la posibilidad del encuentro y entiendo que hay nuevas maneras de aproximarse al hecho cultural. Las expectativas son grandes y más allá de libros, escritores y editoriales, el público busca ideas y pensamiento para la reflexión”.



También señaló que desde el Instituto de Cultura, como todas las ediciones anteriores, se busca colaborar en la activación de la industria e incentivar nuevos emprendimientos, en ese punto de encuentro entre la oferta y la demanda que es la feria. “Pero también fortalecer los circuitos lectores, es una excelente oportunidad para desarrollar políticas de lectura. También cumplimos con ese rol en este evento”, finalizó.



Convocatoria



La convocatoria está dirigida a editoriales, librerías, autores y autoras de Corrientes y tiene por fecha de cierre el jueves 30 de junio. La misma contempla tres ejes de participación destinados a estimular la oferta y demanda de producciones locales, así como su divulgación.



La convocatoria para que editoriales y librerías de la provincia accedan a un stand para venta al público en el marco de la feria se realizará de forma directa por el área de Industrias Culturales del Instituto de Cultura de Corrientes. Los interesados podrán realizar consultas al mail flcorrientes2022@gmail.com



Stand del Instituto de Cultura



Para autores autoeditados o independientes de la provincia, el Instituto de Cultura de Corrientes pone a disposición un stand institucional donde personal del Área Editorial y Biblioteca recepcionará hasta 5 ejemplares por autor, además de comercializarlos en el marco de la feria.



Los ejemplares podrán ser presentados de lunes a viernes, de 8 a 12 hs. en San Juan 546, área Editorial y Biblioteca, hasta el jueves 30 de junio inclusive.



Novedades editoriales



Finalmente, para la divulgación de obras literarias de autores y autoras de la provincia en el marco de la feria, el Instituto de Cultura habilitó un formulario online dirigido a aquellas personas nativas o residiendo en Corrientes con más de 3 años de antigüedad que hayan publicado libros entre 2021 y 2022 para su presentación, integrando el programa de la presente edición como Novedades Editoriales. El mismo estará disponible hasta el 30 de junio.



Formulario:



https://bit.ly/3y0V4SK



