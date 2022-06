La ONU responsabiliza a las fuerzas de seguridad de Israel por el asesinato de la periodista Shireen Abu Aqla Viernes, 24 de junio de 2022 La Oficina para las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos señaló que fueron las fuerzas israelíes, y no los militantes palestinos, los responsables de la muertre de la periodista de al-Jazeera Shireen Abu Aqla.

Una vocera del departamento dirigido por la alta comisionada Michelle Bachelet informó que estos resultados se obtuvieron gracias a una "investigación independiente" de los hechos ocuridos el 11 de mayo.



"Los disparos que mataron a Abu Aqula e hirieron a un colega provinieron de las fueras de seguridad israelíes y no de fuego indiscriminado de palestinos armados, como inicialmente defendieron las autoridades israelíes", dijo Ravina Shamdasani.



El asesinato de la periodista palestino-estadounidense generó una ola de condenas en toda la región.



Los palestinos culparon a Israel, que ha respondido que aún no se puede determinar la responsabilidad tras los disparos.