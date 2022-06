Autoras e invitados confirmados para la XII Feria Provincial del Libro Miércoles, 22 de junio de 2022 El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, avanza en la organización de la XII Feria Provincial del Libro a realizarse desde el 14 al 24 de julio en la Ex Usina.

La convocatoria al sector editorial de la provincia permanecerá abierta hasta el 30 de junio mientras que ya se confirmó la presencia en el marco de la edición 2022 de Ana María Shua, Florencia Canale, Fernando Noy, Roberto Cachanosky, Silvia Hopenhayn y Norma Morandini, entre otros.



La escritora Ana María Shua, Premio Nacional de Literatura, será la encargada de dar el discurso inaugural el jueves 14 de julio. A lo largo de las diez jornadas se podrá disfrutar también de renombrados invitados: Florencia Canale, una autora ineludible dentro del género de la novela histórica, presentará su última obra “Pecadora. La pasión de Camila O´Gorman” el viernes 15 de julio.



El poeta, performer y legendario protagonista del under porteño Fernando Noy realizará el sábado 16, una lectura poética performática homenaje a Pizarnik, Orozco y Biagioni. Mientras que el economista Roberto Cachanosky brindará el martes 19, la conferencia titulada “Situación económica argentina y perspectivas”, y por su parte, la escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn presentará el jueves 21 de julio, su novela “Vengo a buscar las herramientas”.



En tanto, el viernes 22 de julio, la escritora y periodista Norma Morandini dialogará acerca de su último libro “Silencios, Memoria ruidosa de lo acallado” que combina su autobiografía cruda y dolorosa con la experiencia colectiva de toda una sociedad.



Sobre los invitados



Ana María Shua nació en Buenos Aires. Ha publicado más de 40 libros y su obra está traducida a más de 15 idiomas. Obtuvo numerosos premios como el Premio Iberoamericano Juan José Arreola de Minificción (México), la Beca Guggenheim, el Konex de Platino y el Premio Nacional de Literatura Argentina. Es considerada una de las maestras del cuento y microrrelatos del habla hispana. Entre sus novelas se destacan las exitosas "Los amores de Laurita" que fue llevada al cine y "La muerte como efecto secundario" que integró la lista de las cien mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos veinticinco años. Es además autora de literatura para chicos y sus libros se leen en toda América Latina y en España.



Florencia Canale estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es periodista y trabajó en diversos medios: Noticias, Living, Gente, Siete Días, Veintitrés, Infobae, entre otros. “Pasión y traición”, su primera novela, es un gran bestseller con más de 10 ediciones publicadas. Autora de otros siete éxitos editoriales, Canale se ha convertido en una autora ineludible dentro del género de la novela histórica que narra la intimidad de hombres y mujeres célebres del pasado argentino.



Silvia Hopenhayn, escritora y periodista cultural argentina. Autora de varios libros de cuentos, novelas, y ensayos literarios. En 2021 fue condecorada Officier por el gobierno francés. Es columnista del diario Perfil en las páginas centrales de “Escrituras”. Realizó varios programas de televisión dedicados a las letras.



Norma Morandini nació en Córdoba. Periodista. Escritora. Vivió en Portugal y España, trabajó para “Cambio 16”, de la que fue corresponsal sudamericana con asiento en Brasil. Testimonió como cronista el pasaje del autoritarismo a las democracias nacientes en Latinoamérica. Diputada nacional (2005-2009) y senadora nacional (2009-2015) por la Provincia de Córdoba. Directora del Observatorio de DDHH. Es coautora de “La política en consignas y los Treinta años del Golpe ¿Algún cordobés?”. En su reciente publicación “Silencios” pone énfasis en los silencios y episodios ocultados u olvidados por la democracia. Morandini combina su autobiografía cruda y dolorosa con la experiencia colectiva de toda una sociedad.



Roberto Cachanosky nació en Buenos Aires en 1955. Es licenciado en economía egresado de la Universidad Católica Argentina. Consultor económico. Ha dictado cursos de economía para no economistas y economía para periodistas. Es editor del Informe Económico Semanal y dirige la página de internet www.economiaparatodos.com.ar. Ha publicado los libros “Economía para Todos” y “El Síndrome Argentino”.



Fernando Noy es una de las personalidades más originales e inclasificables de la cultura argentina. Legendario protagonista del under porteño, poeta de culto, performer, agitador cultural, decidor, actor, letrista, dramaturgo, periodista y traductor. Escritor prolífico, su obra fue traducida a varios idiomas y poemas de su autoría figuran en antologías de varios países. Escribió la biografía oral de Batato Barea, “Te lo juro por Batato”, los cuentos eróticos “Sofoco”, la mini-novela “La noche más ausente, Historias del under”, “Peregrinaciones profanas”, “Dentellada”. Condujo programas radiales y televisivos, y como actor trabajó en teatro, cine y televisión.