Impulsan un concurso de monografías a 50 años de la primera Cumbre de la Tierra de Estocolmo

Martes, 21 de junio de 2022

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el Colegio Público de Abogados y la Editorial Contexto premiarán a las tres mejores monografías sobre esta temática. La actividad busca fomentar la producción doctrinaria entre los abogados y abogadas del foro local.



El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, José Cotelo; y el representante de la Editorial Contexto, Samuel Benjamín Duk, anunciaron este martes la realización conjunta de un concurso de monografías titulado “Cincuenta años de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo”.



Esta actiividad busca fomentar la producción doctrinaria entre los abogados y abogadas del foro local, ya que son especialmente invitados a participar de este certamen que repartirá 50 mil pesos en premios, además de la publicación de los trabajos seleccionados.



El reglamento indica que los trabajos deberán ser individuales e inéditos; podrán presentarse en la sede del Colegio (Tucumán N° 570) hasta el 1° de agosto de este año; cuatro ejemplares en soporte papel, y en soporte digital, dentro de un sobre cerrado en cuyo frente se indicará el seudónimo elegido por el concursante.



Los participantes deberán acompañar en otro sobre cerrado e identificado también con el seudónimo elegido –el cual será reservado en la Secretaría del Colegio-, una nota firmada que contendrá su nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, seudónimo elegido y tema del trabajo presentado, y en la que manifestará su aceptación de todos los términos del Reglamento.



Las monografías pueden ser de hasta 20 páginas de extensión, bajo Normas APA.



Premio y jurados



Quien se consagre ganador del concurso recibirá como premio la publicación del trabajo por parte de la Editorial Contexto, diploma y la suma de $ 25.000 (pesos veinticinco mil); para el segundo lugar, la publicación del trabajo, diploma y la suma de $ 15.000 (pesos quince mil); y para el tercer lugar, la publicación del trabajo, diploma y la suma de $ 10.000 (pesos diez mil).



Las instituciones y organismo a cargo del certamen nombraron un jurado cada uno como representante; con amplia trayectoria y conocimiento sobre la temática propuesta.



En este sentido, el Colegio propuso como jurado al doctor Daniel Ernesto Denmon, el Ministerio a la doctora Nicole Jones Romero y la Editorial a la doctora María Valeria Di Bernardo.



El dictamen



El Jurado se expedirá antes del 30 de agosto del año 2022, de acuerdo a las siguientes pautas:



a) Resolverá y dictaminará por mayoría.



b) Descartará sin más trámite las presentaciones que no se adecuen a las formas y requisitos previstos en el presente.



c) El Dictamen Final será escrito y deberá señalar las razones por las cuales se asigna el Premio, sin ser necesario referirse a los demás concursantes que no sean su beneficiario.



d) Una vez tomada la decisión, el Jurado abrirá el sobre cerrado que contiene los datos personales del concursante ganador y comunicará el resultado dentro de los 3 días posteriores a la mencionada decisión.



e) Podrá declarar desierto el concurso.



f) Sus resoluciones, decisiones y dictamen final serán definitivos y no se admitirán recursos ni cuestionamientos de ninguna especie por parte de los concursantes.



g) Si alguno de sus integrantes del Jurado renunciara o tuviere algún impedimento, será reemplazado por quien designen los organizadores, sin que ello pueda dar lugar a cuestionamiento alguno por parte de los concursantes.



Los diplomas y las medallas correspondientes se entregarán el 3 de septiembre del año 2022.