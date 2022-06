Valdés recibió a Larroza y hablaron del futuro de la UNNE

Jueves, 16 de junio de 2022

El gobernador Gustavo Valdés recibió este jueves al candidato a rector Omar Larroza y en la reunión intercambiaron ideas sobre el futuro de la Universidad Nacional del Nordeste.



El encuentro tuvo lugar en el Nuevo Centro Administrativo, donde ambos dialogaron sobre cómo continuaría la vinculación entre el Gobierno de Corrientes y la UNNE, de ser electo Larroza la próxima semana.



La elección respectiva se llevará a cabo mediante la Asamblea Universitaria que se reunirá este miércoles a las 7,30 en el Auditorio del Campus Resistencia. Larroza es actualmente secretario de Planeamiento y Gestión Administrativa de la Facultad de Medicina, pero hasta mayo último fue el decano de la misma durante dos periodos consecutivos.



El ex decano de Medicina mantiene optimismo sobre el consenso que logrará en la Asamblea, puesto que varios sectores de la la Universidad ya le manifestaron su apoyo. Entre ellos, la Franja Morada, la FUNE y los decanos de seis facultades de las once que posee la UNNE (Económicas, Exactas, Humanidades, Ingeniería, Medicina y Veterinaria), además de haber mantenido también reuniones con docentes, no docentes e investigadores para nutrir la plataforma participativa con la cual piensa conducir la máxima institución educativa de la región.



La Asamblea Universitaria es el órgano superior del gobierno de la Universidad y está constituida por el Rector/a, los Decanos y Decanas, los miembros de los Consejos Directivos pertenecientes a los Claustros de Docentes, Graduados y Estudiantes y los representantes del sector No Docente, quienes tienen pleno ejercicio del derecho de voz y voto. Son 187 los asambleístas habilitados para elegir, por voto nominal y público, a la máxima autoridad de la UNNE, quien será electo con mayoría absoluta.