El Gobierno Provincial conmemoró el Día Mundial del Buen Trato a las Personas Mayores

Miércoles, 15 de junio de 2022

Mediante un acto desarrollado esta mañana en el Salón Verde, el Gobierno Provincial, a través del ministerio de Desarrollo Social recordó el Día Mundial del Buen Trato a las Personas Mayores, que se conmemora cada 15 de junio, en una jornada dedicada a la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez.



Asimismo, la ocasión resultó propicia para fortalecer la campaña del buen trato al Adulto Mayor, que busca promover acciones destinadas a garantizar los derechos de las personas mayores, a visibilizar las distintas maneras de envejecer, a fortalecer y generar lazos sociales y a valorar su propio rol dentro de la comunidad.



La campaña se enmarca también en la promoción de la cultura del buen trato hacia las personas mayores por medio de la cual se busca contribuir a la construcción social de una imagen positiva de la vejez y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (Ley 27.360), como parte de las políticas públicas del Gobierno Provincial.



Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.



El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.



Nelly Pintos



La coordinadora del Área Adultos Mayores de la cartera de Desarrollo Social, Nelly Pintos, al respecto indicó que “esto es una política de Estado, y para nosotros no es un día de festejo sino de conmemoración, venimos a manifestar la oposición al sufrimiento que tiene una franja de nuestros adultos mayores”.



“No queremos que este tipo de acciones se instalen en nuestra sociedad, debemos concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre nuestros adultos, debemos cuidarlos protegerlos y cuidar sus derechos”, puntualizó Pintos.



En este contexto, la funcionaria puso en relieve que se tiene pensado realizar charlas en escuelas “ya que es el seno más importante de formación” y se harán además eventos con esta temática.



Verónica Morales Maciel



Al tomar la palabra, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, consideró “importante la convocatoria” al encuentro, ya que de esta manera “se demuestra el compromiso de todos para que esto cambie”, en alusión a la toma de conciencia para con el adulto mayor.



En primera persona, Morales Maciel contó que gran parte de su vida se ha criado con sus abuelos, a quienes “les agradezco por todo lo que han hecho”, añadiendo que “escuchar el maltrato de sus pares me entristece muchísimo”.



En este sentido, la funcionaria remarcó que “es en el seno de la familia donde arranca la violencia y desde el ministerio de Desarrollo Social se realiza una tarea importante en todos los rincones de la provincia para mejorar la calidad de vida de los abuelos y concientizar a la familia para evitar estos problemas”.



Finalmente, la misma sostuvo que los adultos mayores “son una fuente inagotable de experiencia”, aludiendo a un mayor reconocimiento hacia esta franja etaria de la sociedad.



Manuel Santamaria



A su turno, el director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría, habló de la necesidad de lograr un “cambio cultural” para con los adultos mayores. “Ello implica el compromiso de muchos actores sociales que pueda sostenerse en el tiempo”, explicó.



“Debemos preguntarnos ‘cómo andamos por casa’, si nuestros mayores están siendo bien tratados. Muchas veces el maltrato está asociado a las agresiones físicas o verbales, pero hay una más sutil vinculada a la indiferencia, a no tenerlos en cuenta, a no tenerles paciencia”.



Una de las razonas de esto, según el funcionario, tiene que ver con “la sociedad capitalista en la que vivimos”, donde se imponen los que aportan económicamente al hogar, desmereciendo las opiniones de quienes ya no pueden hacerlo.



Gladis Pereyra



En tanto, Gladis Pereyra, titular de la Junta promotora del Consejo de Adultos Mayores, Gladis Pereyra y cofundadora de la Cooperadora del Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, se dirigió a los presentes, resaltando la importancia de tamaña convocatoria y comentó que fue girado un proyecto de Ley a la Honorable Cámara de Diputados para que todos los establecimientos primarios y secundarios de la Provincia se adhieran al día 15 de junio con actividades y talleres para concientizar sobre la necesidad del buen trato a los adultos mayores.



Mirian Blanchard



También ofreció sus conceptos la periodista especializada en temas vinculados a los Adultos Mayores, Mirian Blanchard, señalando que muchas veces se observa una violencia simbólica que excluye y margina a las personas mayores en los medios de comunicación, que es necesario revertir con la participación de toda la sociedad.



Blanchard enfatizó que tenemos la obligación de no ser indiferentes y ser gestores de cambios y promover políticas públicas de protección, contención e inclusión,



“Envejecer con derechos para vivir una vejez plena es responsabilidad de todos”, concluyó Blanchard.



Para tener en cuenta



Este año, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez coincide con dos eventos importantes. El primero es el inicio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable (2021-2030), el cual marca el comienzo de diez años de colaboración en el sector para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades.



El segundo es la conmemoración del vigésimo aniversario de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y la cuarta revisión y evaluación de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA, por sus siglas en inglés). Ambos hitos nos brindan la oportunidad de dar un empuje a la acción internacional para avanzar en la agenda del envejecimiento.



El MIPAA representa la primera vez que los gobiernos acordaron vincular las cuestiones del envejecimiento con otros marcos para el desarrollo social y económico y los derechos humanos. Los 159 Estados Miembros que firmaron el MIPAA reafirmaron el compromiso de no escatimar esfuerzos para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo.



Esta complementariedad entre el MIPAA y un marco de derechos humanos se puede mostrar fácilmente en el área del maltrato a personas mayores. El MIPAA incluye varias referencias al abuso de personas mayores, incluido el "Asunto 3: negligencia, abuso y violencia", que establece dos objetivos relacionados con la eliminación de todas las formas de negligencia, abuso y violencia de las personas mayores; así como la creación de servicios de apoyo para abordar el maltrato a personas mayores.



Ambos objetivos incluyen acciones de revisión de políticas, promulgación de leyes e iniciativas de sensibilización, información, capacitación e investigación.



Sin embargo, en ausencia de un estándar internacional sobre los derechos de las personas mayores, continúan las brechas entre la política y la práctica, la movilización de los recursos humanos y financieros necesarios, así como el progreso desigual en la implementación del MIPAA.



Un instrumento legal internacional para las personas mayores promovería la implementación y la rendición de cuentas del MIPAA.



Presencias



Participaron del acto en Casa de Gobierno, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Verónica Morales Maciel, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, el director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría, la coordinadora de Adultos Mayores, Nelly Pintos, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana, demás autoridades, destacándose además la presencia de numerosos adultos mayores de Capital e Interior.