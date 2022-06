Valdés pidió dejar de “mirar algunas cosas que no tienen que ver con la producción” Lunes, 13 de junio de 2022 El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes la apertura de la Exposición Nacional de Razas, que se lleva adelante en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes ubicado en Riachuelo En el evento ganadero que presenta lo mejor de la genética bovina y equina criolla argentina, como así también lo último en el mercado de servicios y productos que brindan las empresas del sector. En la oportunidad, el Mandatario provincial pidió que la política “deje de mirar algunas cosas que no tienen que ver con la actividad productiva”, ya que “el campo argentino es el ejemplo de lo que pueden dar”.



Organizado por Expoagro en articulación con el Gobierno provincial, esta Exposición Nacional de Razas reúne la 52° Gran Nacional de Brangus y 16° Exposición Nacional del Ternero; la 20° Exposición Nacional de Brahman; 19° Exposición Nacional de Caballos Criollos; y la 1° Exposición Nacional de Dorper. La misma se extenderá desde la fecha hasta este jueves 16 de junio, donde más de 700 ejemplares de dichas razas, desfilarán por el Pabellón Ganadero de la Sociedad Rural.



El único en tener la palabra en el acto de apertura fue el Gobernador, quien llamó a “tener más inversión” y “poner la cabeza en la producción”. Asimismo, pidió a la política “dejar de mirar en las cosas que no son productivas”. En cuanto al escenario donde se está desarrollando la Exposición, anticipó que “tenemos que seguir invirtiendo y trabajando para darle un escenario más adecuado”.



Además, destacó la labor de los hombres y mujeres de campo que hacen del país “una patria pujante”. Para concluir, el titular del Poder Ejecutivo provincial instó a “construir un futuro venturoso para nuestros hijos” a través de la producción, justificando que “esto es la Patria, Argentina y Corrientes”.



Ya en contacto con la prensa, Gustavo Valdés precisó que “Corrientes tiene 26 mil productores que trabajan de manera incansable, que generan productos que son de nivel mundial”. En ese sentido, especificó que en la Provincia “hay casi 5 millones y medio de cabezas, y cada vez estamos mejorando más lo que es la genética, lo cual nos permite tener mayor competitividad”.



Ante esas cifras mencionadas, llamó a “generar un poco más” teniendo en cuenta que según su percepción “la producción es lo que mueve el país y hay que mirar la industria”. De esa manera, se refirió al rol del Estado manifestando que debería optimizar los recursos y producir lo máximo posible y luego, apuntó contra Nación al determinar que “hay una falta de visión del Ejecutivo”.



Tras el discurso del gobernador Valdés, se procedió al corte de cintas para dejar formalmente inaugurado la Exposición Nacional de Razas. También se encontraban presentes por el Gobierno provincial, los ministros de Producción, Claudio Anselmo; y de Seguridad, Buenaventura Duarte; la diputada nacional, Ingrid Jetter; el intendente de Riachuelo, Martín Jetter; el vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Federico Palma, entre otros.