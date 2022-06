“Seguimos avanzando con la instalación de luces led en los barrios”

Jueves, 09 de junio de 2022

La Municipalidad intensifica las tareas de colocación y puesta en servicio de los aparatos lumínicos que remplazan a las antiguas lámparas halógenas.

“Para continuar con estas acciones, que van en consonancia con el trabajo colaborativo y coordinado que llevamos adelante con el Gobierno provincial en materia de seguridad”, dijo el intendente. Por su parte, vecinos de Santa Catalina celebraron los beneficios de contar con las nuevas luces en cuanto a la seguridad urbana y a las mejoras en la infraestructura. En forma simultánea, estas labores también se replican en calles del Concepción y el Güemes.



Con un trabajo intenso en distintos frentes, la Municipalidad de Corrientes continúa a ritmo sostenido con la instalación de sistemas de iluminación led en los barrios de la ciudad, y actualmente concretando el reemplazo de las antiguas lámparas halógenas en un sector del Santa Catalina, como así también en los barrios Concepción y Güemes.

“Continuamos fuertemente con estas acciones, que van en consonancia con el trabajo colaborativo y coordinado que llevamos adelante con el Gobierno provincial en materia de seguridad”, dijo inicialmente el intendente Eduardo Tassano acerca de estas labores, que se circunscriben en los planes Mejora mi Barrio y Viví más Segura, planificados e impulsados desde su gestión.

“Venimos trabajando hace tiempo junto al gobernador Gustavo Valdés en estos temas, que son de gran importancia, ya que tienen implicancia directa en la vida cotidiana de los vecinos en cada uno de los barrios adonde llegamos”, recalcó Tassano.

“Apuntamos a brindar más seguridad, principalmente a las mujeres. Además, esto también produce mejoras en cuanto a la seguridad vial, ya que conlleva una mejor visión tanto de automovilistas como de los propios peatones”, adujo luego.



PLANIFICACIÓN Y TRABAJO MANCOMUNADO

Así, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, expande este tipo de labores para dotar a más barrios correntinos de aparatos led, tareas que redundan en diversos beneficios para los vecinos. Estas acciones se realizan en forma mancomunada entre Provincia y Municipio, y permiten no sólo contar con una mejor iluminación en avenidas, calles, plazas, parques y paseos, sino que también posibilita un significativo ahorro de energía eléctrica.

De esta manera, concretados los trabajos en Santa Catalina, se despliegan similares labores en los barrios Concepción y Güemes.

En su oportunidad, el intendente fijó como uno de los compromisos para la gestión 2021-2025 la dotación de sistemas de iluminación led a más barrios de la ciudad, con el objetivo de duplicar la expansión que ya tuvo esta acción durante su primer gobierno municipal. “Al iniciar la gestión junto con Emilio Lanari, recibimos la ciudad con 25.000 focos halógenos y sólo 89 lámparas de tipo led. Ahora, tenemos casi 16.000 luces incandescentes, porque aumentamos el número de luces led a más de 9.000, lo que representa el 40 por ciento de la iluminación pública de la ciudad. Y nos comprometemos públicamente ante todos los vecinos a duplicar ese número en los próximos cuatro años, llegando al 80% de la cobertura total”, se comprometió el Tassano en su momento.



CON OBJETIVOS CLAROS

Por su parte, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Mathías Cabrera, se refirió al avance logrado en la instalación de estas nuevas luminarias y a la proyección de las tareas en este sentido para el segundo semestre de 2022.

“Seguimos avanzando de manera sostenida en la instalación de luminarias led: logramos intervenir en barrios como el 17 de Agosto, Serantes, San Gerónimo, Molina Punta, Apipé y en el casco céntrico, justamente en esta última zona trabajando fuertemente en sectores como La Cruz, Cambá Cuá y Deportes. Es decir, estamos en distintos frentes y proyectando llegar a fin de año abarcando todo el microcentro”, indicó.

“Estamos desarrollando un plan sostenido enmarcado en los programas Viví más Segura y Mejora mi Barrio, como así también cumpliendo con los compromisos que ha asumido el intendente Tassano”, resaltó Cabrera. “Proyectamos la instalación de 2.700 luminarias led por año, y en lo que va de 2022 ya tenemos 1.100 artefactos emplazados en distintos sectores”, detalló.

Al referirse a la metodología de trabajo por la cual se está modernizando todo el sistema de alumbrado público de la ciudad, el titular de la Secretaría de Infraestructura explicó que “la puesta en funcionamiento de este sistema se realiza con dos metodologías: en zonas en que la infraestructura eléctrica es adecuada, hacemos sólo el recambio de los artefactos; mientras que en los puntos en los que no había una óptima instalación, se ejecuta todo el tendido de cableado y columna para la colocación de led”.

Finalmente, Cabrera destacó el hecho de trabajar junto con el Gobierno provincial: “Esta es una labor que ejecutamos con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, que se encarga de labores relacionadas a la infraestructura, y nosotros damos continuidad a la tarea con la instalación final del sistema lumínico”, remarcó.

“Además a través del sistema de Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública (Fogop), también hemos logrado una buena cobertura con luminarias nuevas, principalmente en el micro y macrocentro”, especificó el funcionario.



VECINOS MÁS SEGUROS

Con este trabajo simultáneo en distintos frentes, la Municipalidad concretó la instalación de nuevos sistemas de iluminación led en el barrio Santa Catalina, una mejora sustancial que resaltaron los propios habitantes del lugar.

“Soy vecina del sector del Procrear, y realmente este nuevo sistema de iluminación es un beneficio enorme. La verdad que se nota mucho la diferencia”, acentuó María José López, vecina de Santa Catalina.

En el mismo sentido, informó que a diario realiza un recorrido corto, de sólo unas cuadras, para hacer uso del servicio de trasporte público, trayecto que hoy lo puede realizar con mayor tranquilidad en cuanto a la seguridad. “Todas las mañanas acompaño a mi hija hasta la parada del colectivo a las 6. Es un horario en el que aún no amanece, pero con esta nueva iluminación hacemos el recorrido con tranquilidad”, ponderó María José.

“Estoy muy contenta con el barrio y las mejoras que se vienen produciendo, pero sobre todo esta obra, con las nuevas luces, fue el broche de oro. Significa un cambio rotundo para mejor”, añadió al respecto.

Sol Denis, habitante y propietaria de un local comercial en el barrio Santa Catalina, también se refirió a la mejora en la calidad de vida del sector y una mayor seguridad al momento de transitar las calles tras la instalación de estas nuevas luminarias led.

“Me acuerdo de que cuando abrí mi local teníamos un alumbrado público muy tenue que no nos daba tranquilidad cuando oscurecía. Hoy eso cambió rotundamente, ya que puedo extender el horario de atención y los vecinos y clientes vienen más seguros”, celebró.

“Este beneficio no es sólo para quienes vivimos o tenemos un comercio en el barrio. La mejor iluminación se tradujo además en una labor más eficiente de la Policía, que hace un constante recorrido y puede visualizar fácilmente cualquier movimiento extraño. Sin dudas te sentís más segura”, destacó la mujer.

Juan Rojas es otro vecino que vive y tiene a su cargo un comercio en este sector de la ciudad que ahora -al igual que en otras áreas en las que ya se intervino- cuenta con los beneficios que trae este moderno sistema de iluminación pública. “El barrio quedó hermoso, el cambio de las antiguas luces amarillas -en referencia a las lámparas halógenas- a estas nuevas blancas, es notorio”, destacó.

“La seguridad que brinda es un factor importantísimo. Estoy iniciando mi negocio y hoy puedo ampliar el horario de atención y estar con las puertas abiertas el mayor tiempo posible”, remarcó Juan.

Por su parte, Gabriel Alejandro Méndez y Elisa Duete, habitantes de otro de sector del Santa Catalina, coincidieron en que las luces led embellecieron al barrio: “Frente a mi casa no contaba con este servicio y ahora, con la instalación de las luces led, se nota la mejora, da seguridad y embellece a todo el sector”, dijeron.



ILUMINACIÓN LED EN TODA LA CIUDAD

La gestión que encabeza Tassano se trazó como objetivo dotar a la ciudad nuevos sistemas de iluminación led, obra que se traducirá en un salto de calidad en materia de seguridad y un significativo aporte en ahorro de energía eléctrica.

De esta manera, avenidas como Chacabuco, Cazadores Correntinos, Maipú, Centenario o el total de la traza del Corredor Belgrano (3 de Abril, Ferré e Independencia), entre otras zonas, ya cuentan con los modernos artefactos.

En paralelo, los vecinos cuentan con los beneficios de las luces led en los senderos saludables de las avenidas Maipú y Libertad (espacios para caminatas y actividades aeróbicas), como así también en diversos parques y paseos de la ciudad.