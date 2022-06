Artistas y artesanos en un proyecto experimental en ArteCo 2022

Miércoles, 08 de junio de 2022

Del 16 al 19 de junio se realizará la cuarta edición de la Feria de Arte Contemporáneo, organizada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Instituto de Cultura.

La actividad se realizará en la Ex Usina y se llevará adelante con la conciencia puesta en el cuidado del ambiente como consigna vital.



El curador de la Feria, Julio Sánchez —chaqueño, licenciado en Historia del Arte (UBA) y Máster en Gestión Cultural (INAP), dicta seminarios en la Universidad Nacional del Nordeste— comentó que desde hace cuatro años la feria trabaja para crear un hábito, en este caso ligado con el mercado del arte. “Ahora como curador también propuse otros desafíos que van en paralelo a la propuesta organizativa oficial, una edición en la que el cuidado del planeta se entrelaza con el arte”, destacó.



Sánchez tiene un amor especial por las artesanías tradicionales, particularmente las correntinas del espartillo, la palma, el trenzado de cuero, los cuenta ganados, la talla en madera, entre otras. “Este año les propuse a cinco artistas un desafío, que era correrse del ego propio para dialogar con otro creador que se movía en otro contexto, el artesano. No todos los artistas tienen sensibilidad hacia los artesanos”, agregó. “Hada Irastorza y Roxana Amarilla hicieron de puente con artesanos y con artistas. Así estos se pusieron en contacto y comenzaron un trabajo de coincidencia entre una y otra parte para que haya afinidad en la cocreación de estos trabajos”.



A la hora de marcar un antecedente en esta modalidad de creación, Julio se remonta a artistas como Carlota Beltrame, de Tucumán, “ella ha trabajado con randeras de su provincia, la randa es una especie de encaje. Por otro lado, también está Mónica Millán, de Misiones, que ha trabajado con tejedoras locales. El año pasado en el Museo de Arte Decorativo se pudo ver una gran muestra de Cristián Mohaded que trabajó con artesanos de su provincia, Catamarca. Este año en el Malba, Ana Teresa Barboza presentó unas obras casi monumentales hechas en cestería y tejidos con artesanos peruanos”, detalló.



La cocreación, un proyecto experimental



Sobre la propuesta de Artistas más Artesanos Julio Sánchez explicó: “Esto es un desafío curatorial, es un proyecto experimental ya que la obra surge de la conversación entre artista y artesano, no se sabe muy bien qué va a resultar de esto pero uno deposita confianza en los artistas que convocó. El tema convocante de esta feria es la Tierra, la vida. Es una feria, no una bienal, por eso hay libertad de cada artista para expresarse como quiera. Ahora bien, esto significa un posicionamiento político y conceptual frente a la contaminación del aire y del agua, la conservación del bosque y las especies, la deforestación y las energías renovables”.



“Los artesanos trabajan con materiales naturales como la palma, el espartillo (en Corrientes) y saben en qué momento pueden ir a recolectar, el momento justo, el Kairós, no puede estar verde ni pasado de época, los que trabajan cuero están pendientes de las condiciones climáticas para su tratamiento, es decir que hay una mayor conexión con el clima y la tierra. Además, los artesanos manejan otros tiempos, tejer una manta, bordar con técnicas como el ñandutí exigen un estado de concentración al borde de la meditación. El artesano no está muy pendiente (quisiera creer) de las modas, a lo sumo responderá a las demandas del mercado porque también tiene que vender sus productos”, explicó Sánchez.



En esta edición de ArteCo 2022 los cinco artistas y los cinco artesanos que realizaran obras son: Valentina Mariani + Josefina Cantero (cestería ysipó, Loreto); Lorenzo González + Zulma Montenegro (cestería ysipó, Yapeyú); Eugenia Kusevitsky + Diana Fernández (tejedora, Concepción del Yaguareté Corá); Gustavo Mendoza + Mario Ruiz (madera recuperada, Santa Ana) y Claudio Ojeda + Mauro Robin (yesero comparsas, Corrientes Capital).