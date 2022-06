Valdés inauguró el Centro de Día + Vida en la localidad de Santo Tomé

Jueves, 02 de junio de 2022

En la tarde de este jueves, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, inauguró el nuevo Centro de Día + Vida en Santo Tomé, en el marco del Programa de Prevención y Asistencia de Consumo Problemático a cargo del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia.

Allí Valdés aseguró que “las adicciones tienen que ser abordadas en forma aunada por el estado nacional, provincial y municipal”. Además,en la jornada el mandatario desempeño una nueva reunión de Gabinete ampliado.



Palabras del Gobernador



Al iniciar su discurso, Valdés manifestó que “muchas veces conversamos sobre qué hacer como sociedad con lo que tiene que ver con el narcotráfico”, y “decíamos que en Argentina estaba de paso y nos convencimos de eso”, pero “empezamos a tener inconvenientes” al respecto. En eso marcó “debemos comprometernos a luchar contra esto, fundamentalmente el Estado nacional y el provincial, que sobre todo uno tiene creo que una cuestión de escala, pero igualmente nosotros tenemos que apoyar significativamente la labor que hacen nuestras fuerzas de seguridad e involucrarnos con las policías de la provincia” agregó.



“Tenemos que trabajar como Estado si tenemos una visión integradora, una visión de progreso, de desarrollo, de comprender que las adicciones tienen que ser abordadas por el Estado para tratar de contener la demanda”, advirtió el Gobernador. Y añadió: “Tenemos que tomarlo como una enfermedad, porque hoy como está visto desde nuestros derechos, el consumo es problemático, individual, no tiene que ver con un delito, y entonces tenemos que dar respuesta del tipo de salud, porque sabemos que una persona que está consumiendo tiene un consumo problemático que no lo puede controlar”.



De esta manera aclaró que “no estamos hablando solo de lo que tiene que ver con narcótico, también del alcohol, los juegos, y de una serie de sustancias que generan este tipo de condición”. Ante eso, “el Estado por lo general, lo que tiene son hospitales o de alguna manera algún centro privado, pero no tenemos a donde una familia pueda recurrir a pedir auxilio del Estado provincial”.



Es por eso que “comenzamos a diseñar y nos paramos ante la problemática desde otro punto de vista, que es el de tener un abordaje multidisciplinario para colaborar con esas madres que requieren de un apoyo importante, que quiere saber qué hacer con su hijo, como abordar esa problemática”, explicó Valdés. Informó así que se seguirán incorporando Centros de Día en Corrientes, ahora “llegamos a 18 centros de estas características y tenemos que seguir avanzando”.



Dijo que “nadie está exento como familia, como sociedad, de que le puedan pasar este tipo de cuestiones”. Asimismo, pidió “madurar y reconocer que los problemas que tenemos como sociedad muchas veces no los vemos porque en nuestras familias por ahí abrigan la problemática y no queremos que se ventile”.



Y cerró, señalando que “reconocer el problema es una forma también de comenzar a solucionarlo, que todos seamos conscientes que hoy la sociedad pide a gritos que el Estado esté presente”.



Intendente de Santo Tomé



A su turno, el intendente de la localidad, Augusto Suaid destacó la labor que desempeña este Centro de Día ya que “tiene que ver con los consumos problemáticos teniendo en cuenta que, en los tiempos de hoy, esto es un flagelo que nos aqueja a todos, nos toca a veces muy cerca y desde el Estado le tenemos que dar respuesta”.



A su vez, resaltó que el Gobierno provincial tiene una política vinculada a esta problemática que consiste en “dar contención y respuesta”.



En cuanto a las acciones que desarrolla el Centro sostuvo que “va a estar funcionando con una asistente social, un administrativo, un psicólogo, un psiquiatra” y agregó que desde el Centro de Violencia de Género contarán con “una abogada, que le va a brindar asesoramiento jurídico gratuito, desde que inicia el proceso hasta que finaliza, para no dejar solo a la víctima”.



Para concluir, el jefe comunal dio a conocer que esta última actividad mantiene vinculación con la coordinadora municipal de la Mujer que “trabajarán en este predio para albergar todas estas áreas que tienen un abordaje integral y darán respuesta a una problemática que nos afecta a todos”.



Miguel Olivieri



El ministro del Ministerio de Coordinación Miguel Olivieri al dirigirse a los presentes aseguró que “este programa “Plan Más Vida” es tan trascendente en la vida cotidiana de las localidades y por eso estamos muy contentos de estar hoy inaugurando este nuevo Centro”.



Señaló que “hoy hicimos ya un convenio con la intendenta de Liebig para abrir un Centro en esa localidad y también lo vamos a abrir en Mburucuyá, Santo Tomé, Monte Caseros y Sauce así que la idea es completar los 18 Centros en este año 2022”.



Reflexionó por último que “es una problemática que nos preocupa a todos los dirigentes, a todos los funcionarios y la idea es colaborar con el intendente con la implementación de este programa provincial y por eso hoy estamos acá inaugurando este nuevo centro que creemos es fundamental en la vida de la localidad y realmente estamos muy consustanciados con esto y este gabinete permitirá una consulta, una ayuda, tender la mano al otro”.



Delegada del Centro



Viviana Rodríguez, delegada del Centro de Día Más Vida en Santo Tomé expresó su satisfacción por la inauguración y señaló que allí “se atiende toda la problemática de consumo de sustancias adictivas y de dar atención jurídica integral a todas las víctimas de violencia de género, de forma gratuita y representarlas durante todo el proceso y trabajamos conjuntamente con un equipo de psicólogos, asistentes sociales en forma conjunta la provincia y el municipio que brindó un refugio transitorio para albergar a las personas que pasan por situaciones violentas en su hogar”.



También dijo que “estamos trabajando en forma coordinada con el Consejo Provincial de la Mujer y nuestro apoyo fundamental es la Comisaría de la Mujer , Defensoría Oficial y Juzgado de Familia y Fiscalía con muy buena respuesta”.



En cuanto al refugio indicó que “se hicieron obras de refacción, realizando divisiones para los dormitorios, se acondicionó con somiers, colchones, cocina, heladera, con todos los servicios y comodidades para que puedan habitar que hemos conseguido gracias a la gestión del intendente actual que nos brindó el lugar para trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Justicia del gobierno provincial”.



Reunión de Gabinete



Cerca del mediodía de este jueves, el gobernador Gustavo Valdés también encabezó una reunión de Gabinete ampliado que tuvo lugar en el Club Social, Deportivo y Náutico de Santo Tomé. En la oportunidad, los equipos del Gobierno provincial y municipal, “articulamos el trabajo conjunto tanto en obras como en servicios y programas”, informó al respecto el primer Mandatario, y agregó que junto al intendente Augusto Suaid, “estamos comprometidos en dotar de mayor calidad a la gestión pública”.