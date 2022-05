La Provincia resaltó la importancia de la concientización sobre la donación de órganos y tejidos

Lunes, 30 de mayo de 2022

En el marco del día nacional del Donante de Órganos que se celebra desde 1997, en conmemoración al año en el que nació Dante, un niño cuya madre recibió el primer trasplante hepático realizado en un hospital público del país



A su vez, en la ocasión lanzaron el concurso Desafío, que consiste en buscarle un nombre a los amigos de Dony -la mascota del Cucaicor- con quien “compartirá sus pensamientos y sentimientos sobre la donación. Sus amigos son un corazón, riñones, pulmones, hígado y una córnea”.



El concurso nace de la necesidad de poder abrir puertas al diálogo con los niños, las familias y la sociedad, haciendo hincapié en la temática de qué significa la “Donación de Órganos, Tejidos y Células”.



Asimismo, especificaron que tiene como objetivos abordar el tema de la Donación de Órganos, Tejidos y Células a las escuelas y a la sociedad; desarrollar la creatividad de los alumnos pensando nombres para los amigos de Dony.



Los destinatarios serán niños de 4º, 5º y 6º del segundo ciclo del nivel primario de escuelas de la provincia, y cada alumno en forma individual presenta su propuesta dándole nombres a los amigos de Dony. También se valorará la creatividad, originalidad, ajustado al objetivo de esta convocatoria; los nombres no deben tener género; deben tener relación con las características de los órganos; debe ser una sola palabra y contener hasta 12 de caracteres.



En cuanto al plazo de admisión se abrirá desde hoy y cerrará el 29 de julio de 2022 y el jurado encargado de valorar las propuestas estará conformado por miembros del Equipo Profesional del CUCAICOR, y la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del INCUCAI, Roxana Fontana.



Director del CUCAICOR



Héctor Álvarez, director del CUCAICOR, dijo en primer término que, en 27 años del organismo, 1250 correntinos recibieron trasplantes y más de 570 han donado. Este año ya van más de 280 donantes, entre los que sobresalen los de piel, hueso y músculos.



“Gracias a Justina, desde 2018 somos todos donantes salvo que expresemos lo contrario”, se refirió a la conocida ley nacional, a la vez que informó que la provincia volvió a estar entre los mejores estándares de Argentina.



Palabras de los ministros



Dirigiéndose a los presentes, el titular de la cartera sanitaria destacó “la dinámica de trabajo del CUCAICOR, a través de sus recursos humanos correspondientes”, recordando la intervención del gobernador Valdés “cuando apareció la ley Justina, para que el CUCAICOR vuelva a brillar”.



En este marco, Cardozo recordó que el Hospital Escuela “es el principal hospital donante del país” y que “Corrientes, el año pasado estuvo en el primer lugar, en cuanto a procuración y donación”.



Continuando, el funcionario provincial insistió en seguir trabajando en la importancia de la donación, en cuanto a la difusión “de este acto tan generoso que da vida y calidad a las personas que están a la espera de un órgano”.



En la misma sintonía, el ministro instó públicamente a la comunidad “a que trabajemos en la concientización, que donemos y demos oportunidades a otras personas desde las distintas unidades con la que contamos, como el Banco de Sangre, de Ojos, y transmitir esta voluntad de donar órganos”.



Por su parte, la ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López, que presenció el acto, retomó las palabras de quien la antecedió, al remarcar que “si no hay donación, no hay trasplante, y la verdad que es cierto”. En ese marco revalorizó “el gran trabajo que realiza CUCAICOR, pero fundamentalmente el Ministerio de Salud a través de cada uno de los hospitales; y para que así se dé tiene que haber una gran capacitación y por supuesto que ahí está la escuela”.



Al respecto, señaló que “vamos a promover y a entender” lo es que es la donación de órganos en los establecimientos escolares, siendo “los destinatarios los alumnos del segundo ciclo”. También valoró el trabajo de “aquellos que sensibilizan, que son nuestros directivos y docentes, que sin duda lo hicieron durante todos estos años y por eso pusieron a Corrientes en ese lugar”.