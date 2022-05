La Ex Usina es la escenografía que dará marco a obras y artistas Viernes, 27 de mayo de 2022 La organización de ArteCo 2022 es un espacio que se renueva y busca darles visibilidad a proyectos artísticos del NEA. Este año, se caracterizará por ser una propuesta innovadora, como así también por llevarse a cabo en un sitio cargado de historia como lo es la Ex Usina eléctrica, predio que por primera vez abrirá sus puertas al público.

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, avanza en la organización de la cuarta edición de ArteCo 2022 —Mercado de Arte Contemporáneo de Corrientes—, que tendrá lugar del 16 al 19 de junio en la Ex Usina de la costanera correntina.



“Se están realizando trabajos de forma intensa en La Ex Usina, un edificio significativo desde el punto de vista patrimonial, construido hacia 1920 que sintetiza las características fundamentales de la arquitectura funcional inglesa, usada habitualmente para edificios industriales, de servicios y de ferrocarril”, detalló el arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura.



“No estamos haciendo una restauración, sino que, desde el gobierno, lo que vamos hacer es usar el edificio como una escenografía para dar marco a la obra de los artistas”, precisó Romero.



Desde hace ya más de tres meses que se comenzó a trabajar con el diseño del predio para que pueda albergar la Feria. Y desde hace dos meses, cerca de diez operarios están haciendo trabajos acelerados en más de dos mil metros cuadrados que serán los espacios disponibles para las galerías, proyectos y artistas individuales.



"Por estos días, ya pasando mediados del mes de mayo, se estuvo pintando algunos sectores y en unos días más se realizarán los trabajos de electricidad. Así también, se ejecutan varios trabajos en muros, pisos, impermeabilizaciones y cielorraso”, explicó la arquitecta Marta Vizcaino.



Por su parte, el arquitecto Romero manifestó que el “gobierno de la provincia de Corrientes busca mostrar y abrir este edificio para que la gente lo pueda recorrer después de que estuviera cerrado durante treinta años”.



“Estamos agradecidos con los propietarios que nos prestan el predio para esta ocasión. En este momento, estamos trabajando en la limpieza, en la adaptación a las necesidades y adecuación de accesos y circuitos. No estamos restaurando. Vamos a usar el edificio como una escenografía que le dé marco a la obra de los artistas que participarán de una actividad que servirá de vidriera para el arte local y regional”, añadió Romero.