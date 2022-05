Salud recuerda protocolos ante la presencia de síntomas respiratorios

Jueves, 26 de mayo de 2022

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, recuerda las disposiciones sanitarias vigentes sobre los protocolos de aislamientos y otras medidas por enfermedades respiratorias.

En vista de la situación epidemiológica de SARS-CoV-2 actual y de otras patologías respiratorias, se insta a mantener las medidas de prevención generales para la población.



Todas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios y no presenten criterio de hisopado, deberán extremar las medidas de prevención, evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la presencia de síntomas, minimizar contacto con personas de riesgo, reposo hasta mejoría de síntomas. Pueden realizar autotest o hisopado en el ámbito privado para confirmar o descartar la patología.



En caso de personas con Covid-19 confirmado con vacunación completa, se indica aislamiento durante 5 días, si los síntomas ceden, se le otorga el alta y se recomiendan 5 días más de cuidados especiales.



En caso de personas con Covid-19 confirmado sin vacunación completa, se indica aislamiento durante 7 días, si los síntomas ceden, se le otorga el alta y se recomiendan 3 días más de cuidados especiales.



Ante la no mejoría clínica el equipo de salud realizará el seguimiento de cada caso. En ningún caso se exige hisopado para alta.



De acuerdo a la situación de la persona (edad, factor de riesgo) se recomienda el control clínico estricto y tratamiento temprano si tiene indicación.



Los criterios para ser hisopado son: síntomas (dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, articulares, lesión en piel o alergia, congestión, dolor de garganta), ser mayor de 60 años, estar embarazada, o tener patologías de riesgo, ser personal de salud, no estar vacunado o tener esquema incompleto, dentro de las 72 horas de iniciado los síntomas.