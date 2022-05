Valdés inauguró nueva Comisaría en el Dr. Montaña e instó a la fuerza policial a brindar el mejor servicio para la comunidad

Lunes, 23 de mayo de 2022

El flamante edificio también tendrá jurisdicción en los barrios Esperanza y San Roque Este, atendiendo las demandas de los vecinos en materia de seguridad.











En pos de modernizar y reforzar la seguridad pública, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado este mediodía el nuevo edificio de la Comisaría Nº14, con asiento en el barrio Esperanza, emplazada en la calle Roberto Giusti entre Aristóbulo del Valle y Mariano Boedo.



Asimismo, el mandatario aseguró que junto a Vialidad Provincial y el municipio capitalino, en los próximos tres años se va a desplegar un intenso trabajo de urbanización en la populosa barriada, a fin de mejorar cada vez más la calidad de vida de los vecinos.



Valdés remarcó que la flamante repartición policial es una obra de modernización que mejora las condiciones de trabajo del personal policial y el servicio para brindar más seguridad, también a los vecinos del San Roque Este y Esperanza.



“Ubicada en un lugar estratégico, cuenta con todo el equipamiento necesario para atender a los vecinos de los tres barrios, realizar tareas de patrullaje para prevenir el delito y así seguir reforzando la seguridad de la ciudad”, puntualizó Valdés.



“Hoy estamos inaugurando una obra requerida por los vecinos del barrio, un barrio que caminamos muchas veces y vimos la necesidad de transitabilidad, por eso realizamos enripiado y estamos avanzando con veinte cuadras de cordón cuneta”, manifestó en el transcurso del acto de inauguración Valdés.



Luego, el gobernador calificó a esta comisaría como “emblemática” y reflexionó que “a la seguridad no la hace un edificio, sino la vocación de servicio de los policías”.



“De ellos esperamos lo mejor, así como hacemos lo mismo con los gobernadores, los ministros, los diputados”, agregó e instó a los vecinos a colaborar con el personal policial para así vivir en una comunidad más segura.



“A los vecinos les digo que disfruten de esta obra, al ministro que siga trabajando de esta manera y al comisario que salga a recorrer el barrio y hable con los vecinos”, finalizó el titular del ejecutivo provincial.



Buenaventura Duarte



Al tomar la palabra, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte resaltó la millonaria inversión de la Provincia en el nuevo y moderno edificio destinado a la Comisaría del barrio Doctor Montaña, acotando que forma parte de uno de los ejes que promueve el gobernador Gustavo Valdés de modernización en el servicio de seguridad pública.



Duarte aprovechó la oportunidad para instar al personal policial destacado en la atención de la Comisaría a que estén “abiertos a escuchar a los vecinos y sus demandas y necesidades”, en pos de una “atención eficiente y respetuosa” a la comunidad.



Intendente Tassano



“Esta inauguración representa un gran hecho para la ciudad de Corrientes, reforzando la seguridad en una zona muy populosa”, dijo en primer lugar el intendente Eduardo Tassano, en el transcurso del acto.



Tassano puso de relieve que estas acciones, no hacen más que reforzar el trabajo conjunto Provincia – Municipio, lo que representa el fuerte compromiso de trabajar codo a codo junto a la gestión del gobernador Gustavo Valdés.



Y en ese sentido, Tassano se dio tiempo para mencionar algunas obras que se vienen encarando para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Montaña y zonas aledañas, entre ellas el Paseo Costero sobre el Arroyo Pirayuí, con más de mil metros, ripio y cordón cuneta, más de 100 luminarias led en las avenidas principales del barrio y numerosas cuadras con cloacas sociales, apostando a transformar a la Ciudad de Corrientes.



Felíx Barboza



A su turno, el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, expresó su orgullo de ser parte de la inauguración de la moderna Comisaría, en otra clara muestra del “respaldo que recibimos del gobernador Gustavo Valdés en pos de la seguridad pública”.



Barboza comentó que la flamante Comisaría tiene jurisdicción en tres barrios: el Dr. Montaña, San Roque Este y Esperanza, cubriendo las demandas y necesidades de los vecinos en materia de seguridad, con el objetivo de trabajar fuerte en la prevención y atención del delito.



El acto



A modo de inicio, el gobernador Valdés, el intendente Tassano, el ministro Buenaventura Duarte y el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, saludaron a la Formación Especial 23 de Mayo, a cargo del Jefe de Tropa, Jorge Sena.



Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, bajo los acordes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



En tanto, el capellán auxiliar, Guillermo Danuzzo, bendijo las instalaciones y realizó una invocación religiosa



Para concluir, Valdés y los presentes realizaron tradicional el corte de cintas, descubrimiento de placa recordatoria y recorrida de las instalaciones.



Detalles de las obras



Los trabajos se realizaron a través de la Dirección de Planificación y Obras (DPO) de la cartera de Obras y Servicios público, con construcción de un edificio prototípico, cuyo proyecto fuera elaborado en forma conjunta con personal del ministerio de Seguridad. Cabe señalar que dicha Comisaría está a cargo del Comisario Mayor, Américo Alarcón



En función de los requerimientos y necesidades básicas para el funcionamiento institucional, este edificio consta de las siguientes áreas: Hall de Acceso, sala de Guardia y Prevención, zona de Espera, oficina para el jefe de comisaria, con núcleo sanitario privado para la jefatura, oficina para el Segundo Jefe y oficinas Sumariales, de Radio y Logística.



Esta nueva repartición policial está provista de Dormitorios para Oficiales y Sub Oficiales, núcleo sanitario privados con ducha, una Cocina Comedor, depósito y una galería semi cubierta.



El edificio cuenta además con un sector de seguridad compuesto por dos celdas con capacidad de alojamiento para 4 personas, núcleo Sanitario con ducha y un patio de recreo.



El conjunto edilicio se completa con espacios funcionales destinados al acceso Peatonal con una superficie acondicionada para personas discapacitadas, acceso Vehicular, playón de maniobras y estacionamiento interno con cochera semi cubierta.



Por otra parte toda la construcción se nutre con un nuevo sistema de instalación sanitaria, consistente en una red de distribución de agua, de desagües cloacales y servicio contra incendios, con provisión de la totalidad de su equipamiento y accesorios.



De Igual manera se la dotó de un nuevo sistema de instalación eléctrica, de gas, telefonía, TV y radio UHF.



El edificio es recepcionado con el acabado final de pinturas en la totalidad de las superficies que así lo requieran y la ejecución de un nuevo sistema de señalética para los locales y el establecimiento.



Presencias



Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, el intendente capitalino, Eduardo Tassano, el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Barboza, demás autoridades provinciales y municipales legisladores provinciales, concejales y personal de la fuerza policial.



Declaraciones a la prensa



Culminado el acto, el gobernador Gustavo Valdés habló con los medios allí presentes, expresándose sobre varios temas.



Respecto al Norte Grande, Valdés puntualizó que se viene trabajando intensamente con los gobernadores de dichas provincias en materia de obras de infraestructura, con una “clara visión para igualarnos con el país central, sumando acciones en conjunto”.



Sobre las tarifas energéticas y subsidios, Valdés señaló que ambos “están en la mesa de conversaciones”, pero que “no hay respuestas por parte del gobierno nacional”.



Y agregó: “Por eso vemos la disputa que hay con gremios, empresas, gobierno nacional y provincias y cuesta ponerse de acuerdo”.



Para Valdés, queda claro que “cuando uno inicia el camino de los subsidios se va encontrando con esta problemática y todo el sistema termina desvirtuado”.



Al continuar con sus apreciaciones, el gobernador afirmó que “antes era una concesión de los tramos de líneas y hoy estamos hablando de subsidios de miles de millones de pesos”, que redunda en un “centralismo que hace que se olviden de las provincias del norte”.